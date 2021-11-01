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Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" обновили рекорд
Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" обновили рекорд - РИА Новости, 01.11.2021
Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" обновили рекорд
Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" 31 октября достигли нового рекорда, превысив контрактные обязательства более чем на 19%, сообщил "Газпром". РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:16
2021-11-01T15:16
экономика
китай
газпром
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" 31 октября достигли нового рекорда, превысив контрактные обязательства более чем на 19%, сообщил "Газпром"."Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Так, 31 октября поставки по заявке китайской стороны достигли нового рекордного уровня и более чем на 19% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту - магистральному газопроводу "Сила Сибири" - начались в декабре 2019 года, в 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров. Поставки, согласно договору купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской корпорацией CNPC, будут осуществляться 30 лет, к 2025 году они должны достичь 38 миллиардов кубометров в год.Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-сентябре составил 7,1 миллиарда кубометров газа.
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экономика, китай, газпром, сила сибири (газопровод)
15:16 01.11.2021
 
Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" обновили рекорд

Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" 31 октября обновили рекорд

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" 31 октября достигли нового рекорда, превысив контрактные обязательства более чем на 19%, сообщил "Газпром".
"Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Так, 31 октября поставки по заявке китайской стороны достигли нового рекордного уровня и более чем на 19% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту - магистральному газопроводу "Сила Сибири" - начались в декабре 2019 года, в 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров. Поставки, согласно договору купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской корпорацией CNPC, будут осуществляться 30 лет, к 2025 году они должны достичь 38 миллиардов кубометров в год.
Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-сентябре составил 7,1 миллиарда кубометров газа.
Газопровод Сила Сибири
2 декабря 2019, 00:00Инфографика
Газопровод "Сила Сибири"
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ЭкономикаКитайГазпромСила Сибири (газопровод)
 
 
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