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Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза - РИА Новости, 01.11.2021
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза
Nord Stream 2 AG обжаловала в федеральном верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить проект "Северный поток — 2" из-под действия... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:47
2021-11-01T14:47
2021-11-01T14:47
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природный газ
дюссельдорф
германия
евросоюз
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Nord Stream 2 AG обжаловала в федеральном верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить проект "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы ЕС, сообщается в материалах "Газпрома".Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа."В сентября 21 числа 2021 года Nord Stream 2 AG подала апелляцию против решения земельного суда Дюссельдорфа в высший верховый суд Германии", - сообщается в материалах. В августе "Газпром" сообщал, что Nord Stream 2 AG изучает такую возможность.Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.Nord Stream 2 AG начала ведет свою правовую защиту против этого решения. Вместе с тем, компания одновременно подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации себя в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20211029/potok-1756819311.html
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экономика, в мире, природный газ, дюссельдорф, германия, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза
Nord Stream 2 AG обжаловала решение земельного суда Дюссельдорфа по газовой директиве ЕС