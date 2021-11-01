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Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза - РИА Новости, 01.11.2021
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза
Nord Stream 2 AG обжаловала в федеральном верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить проект "Северный поток — 2" из-под действия... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:47
2021-11-01T14:47
экономика
в мире
природный газ
дюссельдорф
германия
евросоюз
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Nord Stream 2 AG обжаловала в федеральном верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить проект "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы ЕС, сообщается в материалах "Газпрома".Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа."В сентября 21 числа 2021 года Nord Stream 2 AG подала апелляцию против решения земельного суда Дюссельдорфа в высший верховый суд Германии", - сообщается в материалах. В августе "Газпром" сообщал, что Nord Stream 2 AG изучает такую возможность.Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.Nord Stream 2 AG начала ведет свою правовую защиту против этого решения. Вместе с тем, компания одновременно подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации себя в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20211029/potok-1756819311.html
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экономика, в мире, природный газ, дюссельдорф, германия, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
14:47 01.11.2021
 
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза

Nord Stream 2 AG обжаловала решение земельного суда Дюссельдорфа по газовой директиве ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Nord Stream 2 AG обжаловала в федеральном верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить проект "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы ЕС, сообщается в материалах "Газпрома".
Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 11:45
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"В сентября 21 числа 2021 года Nord Stream 2 AG подала апелляцию против решения земельного суда Дюссельдорфа в высший верховый суд Германии", - сообщается в материалах. В августе "Газпром" сообщал, что Nord Stream 2 AG изучает такую возможность.
Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.
Nord Stream 2 AG начала ведет свою правовую защиту против этого решения. Вместе с тем, компания одновременно подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации себя в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".
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ЭкономикаВ миреПриродный газДюссельдорфГерманияЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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