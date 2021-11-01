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Молдавия и "Газпром" договорились не применять санкции к "Молдовагазу"
Молдавия и "Газпром" договорились не применять санкции к "Молдовагазу" - РИА Новости, 01.11.2021
Молдавия и "Газпром" договорились не применять санкции к "Молдовагазу"
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика договорилась с "Газпромом" не применять санкции к... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:41
2021-11-01T17:11
экономика
в мире
природный газ
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика договорилась с "Газпромом" не применять санкции к "Молдовагазу" до тех пор, пока не будет проведен аудит долга компании.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Мы договорились с "Газпромом", что до проведения аудита не будут применяться санкции к компании "Молдовагаз" за долг. После этого мы определим условия и календарный план возмещения задолженности", - заявил Спыну.Он добавил, что сразу после проведения аудита будет подписано соглашение о возмещении задолженности компании "Молдовагаз", которое должно будет вступить в силу до конца 2022 года. Фактически, санкции не будут применяться до тех пор, пока это соглашение не вступит в силу.Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211101/gaz-1757244524.html
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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз, россия, майя санду
14:41 01.11.2021 (обновлено: 17:11 01.11.2021)
 
Молдавия и "Газпром" договорились не применять санкции к "Молдовагазу"

Молдавия договорилась с "Газпромом" не применять санкции к "Молдовагазу" до аудита

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика договорилась с "Газпромом" не применять санкции к "Молдовагазу" до тех пор, пока не будет проведен аудит долга компании.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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"Мы договорились с "Газпромом", что до проведения аудита не будут применяться санкции к компании "Молдовагаз" за долг. После этого мы определим условия и календарный план возмещения задолженности", - заявил Спыну.
Он добавил, что сразу после проведения аудита будет подписано соглашение о возмещении задолженности компании "Молдовагаз", которое должно будет вступить в силу до конца 2022 года. Фактически, санкции не будут применяться до тех пор, пока это соглашение не вступит в силу.
Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
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ЭкономикаВ миреПриродный газМолдавияГазпромМолдовагазРоссияМайя Санду
 
 
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