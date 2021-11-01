https://ria.ru/20211101/gaz-1757177875.html

В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии

В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии - РИА Новости, 01.11.2021

В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии

Переговоры о поставках газа Молдавии коммерческие, результат может быть только взаимовыгодным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:13

2021-11-01T12:13

2021-11-01T12:16

экономика

молдавия

дмитрий песков

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Переговоры о поставках газа Молдавии коммерческие, результат может быть только взаимовыгодным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Затем, 22 октября, парламент ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, и республика начала проводить тендеры на газ альтернативных поставщиков. Все это время Молдавия продолжала переговоры с "Газпромом", находясь на грани полного прекращения экспорта газа из России с ноября."Газпром" и "Молдовагаз" достигли соглашения 29 октября, подписав контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.В свою очередь, министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии сообщило, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну днем позже заявил, что стоимость газа в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа, и что стороны также договорились о проведении в 2022 году аудита долга за газ, накопленного "Молдовагазом".

https://ria.ru/20211101/gaz-1757147176.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, молдавия, дмитрий песков, газпром