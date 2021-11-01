12:13 01.11.2021 (обновлено: 12:16 01.11.2021)
В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
Песков: соглашение о поставках газа Молдавии может быть только взаимовыгодным
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Переговоры о поставках газа Молдавии коммерческие, результат может быть только взаимовыгодным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что речь идет о коммерческих переговорах, разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, довольны ли в Москве договоренностями по газу с Молдавией, насколько они соответствуют интересам двух стран.
"Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Затем, 22 октября, парламент ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, и республика начала проводить тендеры на газ альтернативных поставщиков. Все это время Молдавия продолжала переговоры с "Газпромом", находясь на грани полного прекращения экспорта газа из России с ноября.
"Газпром" и "Молдовагаз" достигли соглашения 29 октября, подписав контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.
В свою очередь, министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии сообщило, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну днем позже заявил, что стоимость газа в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа, и что стороны также договорились о проведении в 2022 году аудита долга за газ, накопленного "Молдовагазом".