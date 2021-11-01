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"Газпром" начал поставки газа в Молдавию по новому контракту
"Газпром" начал поставки газа в Молдавию по новому контракту - РИА Новости, 01.11.2021
"Газпром" начал поставки газа в Молдавию по новому контракту
Поставки газа в Молдавию по новому контракту, подписанному с "Газпромом", начались с 1 ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз". РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:45
2021-11-01T11:45
2021-11-01T13:45
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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Поставки газа в Молдавию по новому контракту, подписанному с "Газпромом", начались с 1 ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз".Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика договорилась с российской компанией о продлении соглашения на пять лет."Поставки газа в Молдавию начались с 1 ноября, в соответствии с соглашением, достигнутым между компаниями "Молдовагаз" и "Газпром", — отмечается в сообщении.В компании отметили, что республика будет получать топливо по формуле, которая учитывает стоимость газа и нефти на рынке. Газ будет попадать в Молдавию прежним путем — транзитом через Украину.Молдавия договорилась о поставках газа при условии, что в 2022 году будет проведен аудит исторического долга "Молдовагаза". Как отметили в "Газпроме", стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов, а условия продления устраивают обе стороны.Переговоры о новом договоре начались еще летом, однако участники не могли прийти к консенсусу долгое время. В начале октября в Кишиневе заявили, что потребление газа в стране превышает поставки и это может повлечь за собой проблемы с электроэнергией. Затем, 22 октября, парламент ввел режим чрезвычайного положения. Страна находилась на грани полного прекращения экспорта газа из России, поскольку 1 ноября срок соглашения подходил к концу.
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
11:45 01.11.2021 (обновлено: 13:45 01.11.2021)
"Газпром" начал поставки газа в Молдавию по новому контракту
"Молдовагаз" подтвердила начало поставок газа по новому контракту с "Газпромом"
КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости.
Поставки газа в Молдавию
по новому контракту, подписанному с "Газпромом
", начались с 1 ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз
".
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика договорилась с российской компанией о продлении соглашения на пять лет.
"Поставки газа в Молдавию начались с 1 ноября, в соответствии с соглашением, достигнутым между компаниями "Молдовагаз" и "Газпром", — отмечается в сообщении.
В компании отметили, что республика будет получать топливо по формуле, которая учитывает стоимость газа и нефти на рынке. Газ будет попадать в Молдавию прежним путем — транзитом через Украину.
Молдавия договорилась о поставках газа при условии, что в 2022 году будет проведен аудит исторического долга "Молдовагаза". Как отметили в "Газпроме", стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов, а условия продления устраивают обе стороны.
Переговоры о новом договоре начались еще летом, однако участники не могли прийти к консенсусу долгое время. В начале октября в Кишиневе заявили, что потребление газа в стране превышает поставки и это может повлечь за собой проблемы с электроэнергией. Затем, 22 октября, парламент ввел режим чрезвычайного положения. Страна находилась на грани полного прекращения экспорта газа из России, поскольку 1 ноября срок соглашения подходил к концу.