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Польша накинулась на Европу из-за газа
Польский депутат обвинил Еврокомиссию в бездействии в ситуации с газом - РИА Новости, 01.11.2021
Польша накинулась на Европу из-за газа
Депутат Европейского парламента Богдан Жоньца обвинил Европейскую комиссию в бездействии в ситуации с ценами на газ на европейском рынке. Об этом сообщает RT со РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:02
2021-11-01T11:02
экономика
азия
европа
владимир путин
еврокомиссия
газпром
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Богдан Жоньца обвинил Европейскую комиссию в бездействии в ситуации с ценами на газ на европейском рынке. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение политика."Отсутствие ответа Еврокомиссии на неприемлемую тенденцию цен, которая прежде всего сказывается на европейских потребителях, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зеленого курса", — заявил парламентарий.По его словам, можно выделить три причины резкого увеличения стоимости голубого топлива: низкий уровень запаса в подземных хранилищах, отправка СПГ на рынки Азии и "низкие показатели поставок из России".Как заявил депутат, подорожание топлива ощутимо сказывается на тарифах на электроэнергию и ценах на продукты питания.Он поинтересовался, какие меры ЕК планирует принять из-за риска возникновения аналогичного кризиса грядущей зимой.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа они увеличивались примерно в четыре раза. Эксперты связывают такое подорожание с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению запасов топлива в европейских ПГХ. Подобные действия, уверен он, создадут более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.
https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html
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экономика, азия, европа, владимир путин, еврокомиссия, газпром
11:02 01.11.2021
 
Польский депутат обвинил Еврокомиссию в бездействии в ситуации с газом

Польский депутат Жоньца: Еврокомиссия бездействует в ситуации с поставками газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Богдан Жоньца обвинил Европейскую комиссию в бездействии в ситуации с ценами на газ на европейском рынке. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение политика.
"Отсутствие ответа Еврокомиссии на неприемлемую тенденцию цен, которая прежде всего сказывается на европейских потребителях, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зеленого курса", — заявил парламентарий.
По его словам, можно выделить три причины резкого увеличения стоимости голубого топлива: низкий уровень запаса в подземных хранилищах, отправка СПГ на рынки Азии и "низкие показатели поставок из России".
Как заявил депутат, подорожание топлива ощутимо сказывается на тарифах на электроэнергию и ценах на продукты питания.
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Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа они увеличивались примерно в четыре раза. Эксперты связывают такое подорожание с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению запасов топлива в европейских ПГХ. Подобные действия, уверен он, создадут более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.
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