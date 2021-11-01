https://ria.ru/20211101/gaz-1757159867.html

Цены на газ в Европе превысили 860 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 860 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.11.2021

Цены на газ в Европе превысили 860 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов после резкого снижения в пятницу, свидетельствуют данные на ICE Futures. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:53

2021-11-01T10:53

2021-11-01T11:46

экономика

природный газ

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_fb271d885feae938b8cccfa53d7ad47c.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов после резкого снижения в пятницу, свидетельствуют данные на ICE Futures.Так, на открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подорожали до 864 долларов за тысячу кубометров — это на 11 процентов больше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 10:02 мск их стоимость снизилась до 841 доллара, но затем вернулась к исходным значениям.Вечером 29 октября бумаги падали до 793 долларов за тысячу кубов, а расчетная цена составила 778 долларов. Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности европейских хранилищ, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, Европа 13 октября начала активный отбор топлива из своих подземных хранилищ, которые к началу сезона были заполнены чуть более чем на 78 процентов — на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.По словам президента России, эта ситуация стала результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубов.На прошлой неделе Владимир Путин поручил "Газпрому" начать заполнять хранилища в Европе, и котировки поползли вниз.

https://ria.ru/20211030/energonositeli-1756971377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/gaz-1757088959.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, европа