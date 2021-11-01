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Цены на газ в Европе превысили 860 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 860 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.11.2021
Цены на газ в Европе превысили 860 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов после резкого снижения в пятницу, свидетельствуют данные на ICE Futures. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:53
2021-11-01T11:46
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов после резкого снижения в пятницу, свидетельствуют данные на ICE Futures.Так, на открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подорожали до 864 долларов за тысячу кубометров — это на 11 процентов больше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 10:02 мск их стоимость снизилась до 841 доллара, но затем вернулась к исходным значениям.Вечером 29 октября бумаги падали до 793 долларов за тысячу кубов, а расчетная цена составила 778 долларов. Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности европейских хранилищ, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, Европа 13 октября начала активный отбор топлива из своих подземных хранилищ, которые к началу сезона были заполнены чуть более чем на 78 процентов — на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.По словам президента России, эта ситуация стала результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубов.На прошлой неделе Владимир Путин поручил "Газпрому" начать заполнять хранилища в Европе, и котировки поползли вниз.
https://ria.ru/20211030/energonositeli-1756971377.html
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экономика, природный газ, европа
10:53 01.11.2021 (обновлено: 11:46 01.11.2021)
 
Цены на газ в Европе превысили 860 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили на 11%, до 864 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Германии
Рабочий на газовом хранилище в Германии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов после резкого снижения в пятницу, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Так, на открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подорожали до 864 долларов за тысячу кубометров — это на 11 процентов больше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 10:02 мск их стоимость снизилась до 841 доллара, но затем вернулась к исходным значениям.
Вечером 29 октября бумаги падали до 793 долларов за тысячу кубов, а расчетная цена составила 778 долларов.
Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
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Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности европейских хранилищ, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, Европа 13 октября начала активный отбор топлива из своих подземных хранилищ, которые к началу сезона были заполнены чуть более чем на 78 процентов — на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
По словам президента России, эта ситуация стала результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубов.
На прошлой неделе Владимир Путин поручил "Газпрому" начать заполнять хранилища в Европе, и котировки поползли вниз.
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