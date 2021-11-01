https://ria.ru/20211101/furgal-1757224619.html

Верховный суд решит, где рассмотрят дело экс-губернатора Фургала

Верховный суд решит, где рассмотрят дело экс-губернатора Фургала - РИА Новости, 01.11.2021

Верховный суд решит, где рассмотрят дело экс-губернатора Фургала

Верховный суд РФ 8 ноября решит, куда передавать для рассмотрения дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:20

2021-11-01T15:20

2021-11-01T15:20

происшествия

хабаровск

амурская область

сергей фургал

россия

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ 8 ноября решит, куда передавать для рассмотрения дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд 8 ноября рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении подсудности", - сказали в суде.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.

https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html

https://ria.ru/20210729/furgal-1743451457.html

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амурская область

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происшествия, хабаровск, амурская область, сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала