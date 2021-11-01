https://ria.ru/20211101/evro-1757295540.html

Евро поднялся выше 83 рублей

Евро поднялся выше 83 рублей - РИА Новости, 01.11.2021

Евро поднялся выше 83 рублей

Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T21:50

2021-11-01T21:50

2021-11-01T22:11

экономика

евро

московская биржа

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск рос на 67 копеек, до 71,63 рубля, курс евро – на 1,14 рубля, до 83,06 рубля.

https://ria.ru/20211101/nakopleniya-1757140029.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, евро, московская биржа