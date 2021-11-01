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Евро поднялся выше 83 рублей
Евро поднялся выше 83 рублей - РИА Новости, 01.11.2021
Евро поднялся выше 83 рублей
Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T21:50
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экономика
евро
московская биржа
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск рос на 67 копеек, до 71,63 рубля, курс евро – на 1,14 рубля, до 83,06 рубля.
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экономика, евро, московская биржа
21:50 01.11.2021 (обновлено: 22:11 01.11.2021)
 
Евро поднялся выше 83 рублей

Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с середины октября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск рос на 67 копеек, до 71,63 рубля, курс евро – на 1,14 рубля, до 83,06 рубля.
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 06:07
Эксперт назвал привлекательные валюты для накоплений в конце осени
 
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