https://ria.ru/20211101/evro-1757295540.html
Евро поднялся выше 83 рублей
Евро поднялся выше 83 рублей - РИА Новости, 01.11.2021
Евро поднялся выше 83 рублей
Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T21:50
2021-11-01T21:50
2021-11-01T22:11
экономика
евро
московская биржа
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рубль вечером в понедельник усиливает падение, евро уже дороже 83 рублей – впервые с середины октября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск рос на 67 копеек, до 71,63 рубля, курс евро – на 1,14 рубля, до 83,06 рубля.
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экономика, евро, московская биржа
21:50 01.11.2021 (обновлено: 22:11 01.11.2021)
Евро поднялся выше 83 рублей
Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с середины октября