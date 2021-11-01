https://ria.ru/20211101/dune-1757258246.html

Студия Warner Bros. выдвинула фильм "Дюна" на 14 "Оскаров"

Студия Warner Bros. выдвинула фильм "Дюна" на 14 "Оскаров" - РИА Новости, 01.11.2021

Студия Warner Bros. выдвинула фильм "Дюна" на 14 "Оскаров"

Кинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм Дэни Вильнева "Дюна" на премию "Оскар" в 14 категориях, говорится на сайте студии. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:54

2021-11-01T17:54

2021-11-01T17:56

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм Дэни Вильнева "Дюна" на премию "Оскар" в 14 категориях, говорится на сайте студии. Лента, основанная на цикле романов "Хроники Дюны" Фрэнка Герберта, может побороться за золотые статуэтки в таких номинациях, как "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая музыку к фильму" и другие.В Warner Bros. также считают, что одной из главных наград достоин Тимоти Шаламе. Его выдвинули в категории "Лучшая мужская роль". В ленте Вильнева он сыграл Пола Атрейдеса.По мнению кинокомпании, "Оскара" также достойны его коллеги по фильму Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендая, Шарлотта Рэмплинг, которые попробуют претендовать на "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана", а также Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Стивен Хендерсон, Чень Чан, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем. Их выдвинули в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Все номинации и претенденты на них — лишь предложение Warner Bros. Предварительный список номинантов, то есть шорт-лист "Оскара", будет объявлен киноакадемией 21 декабря, а финальный 8 февраля. Церемония награждения премией "Оскар" пройдет 27 марта 2022 года. Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах картина вышла 16 сентября.Действие в фильме разворачивается в будущем. Молодой аристократ Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Это и становится началом их путешествия.

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https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), хавьер бардем, джош бролин, зендая