https://ria.ru/20211101/dunaev-1757175023.html

Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США

Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США - РИА Новости, 01.11.2021

Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США

РФ не могла помешать выдаче США задержанного в Южной Корее за киберпреступления россиянина Владимира Дунаева, так как в нашей стране на него не заведено... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:59

2021-11-01T11:59

2021-11-01T13:05

сша

южная корея

россия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. РФ не могла помешать выдаче США задержанного в Южной Корее за киберпреступления россиянина Владимира Дунаева, так как в нашей стране на него не заведено уголовного дела, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты по запросу американской стороны Дунаева, которому грозит до 60 лет по обвинению в киберпреступлениях. По данным посольства РФ в Сеуле, Дунаев был задержан в Южной Корее в мае.По его словам, порядок задержания и помещение под предэкстрадиционный арест, а также последующая выдача иностранцев, в том числе в государство, не являющееся для задержанного страной гражданства, регламентируется положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ и международными договорами. При отсутствии таковых это может также осуществляться на основе принципа взаимности.

https://ria.ru/20211027/kiberprestupleniya-1756517518.html

сша

южная корея

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, южная корея, россия