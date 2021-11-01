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Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США - РИА Новости, 01.11.2021
Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
РФ не могла помешать выдаче США задержанного в Южной Корее за киберпреступления россиянина Владимира Дунаева, так как в нашей стране на него не заведено... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:59
2021-11-01T11:59
2021-11-01T13:05
сша
южная корея
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. РФ не могла помешать выдаче США задержанного в Южной Корее за киберпреступления россиянина Владимира Дунаева, так как в нашей стране на него не заведено уголовного дела, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты по запросу американской стороны Дунаева, которому грозит до 60 лет по обвинению в киберпреступлениях. По данным посольства РФ в Сеуле, Дунаев был задержан в Южной Корее в мае.По его словам, порядок задержания и помещение под предэкстрадиционный арест, а также последующая выдача иностранцев, в том числе в государство, не являющееся для задержанного страной гражданства, регламентируется положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ и международными договорами. При отсутствии таковых это может также осуществляться на основе принципа взаимности.
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сша, южная корея, россия
11:59 01.11.2021 (обновлено: 13:05 01.11.2021)
Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
Юрий Жданов: Россия не могла помешать выдаче США задержанного в Южной Корее Дунаева
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. РФ
не могла помешать выдаче США
задержанного в Южной Корее
за киберпреступления россиянина Владимира Дунаева, так как в нашей стране на него не заведено уголовного дела, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации
Юрий Жданов.
Ранее Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты по запросу американской стороны Дунаева, которому грозит до 60 лет по обвинению в киберпреступлениях. По данным посольства РФ в Сеуле, Дунаев был задержан в Южной Корее в мае.
"По моим данным, уголовного преследования Владимира Дунаева в нашей стране нет, соответственно, мы не имеем права требовать его выдачи в рамках конкурирующего запроса. Другое дело, виновен он или нет. Комментировать это невозможно, не изучив материалы уголовного дела", - сказал Жданов.
По его словам, порядок задержания и помещение под предэкстрадиционный арест, а также последующая выдача иностранцев, в том числе в государство, не являющееся для задержанного страной гражданства, регламентируется положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ и международными договорами. При отсутствии таковых это может также осуществляться на основе принципа взаимности.
"Чтобы (Дунаева – ред.) выдали нам, для этого нужен конкурирующий запрос об экстрадиции, который возможен только при наличии уголовного преследования этого гражданина в нашей стране", - пояснил Жданов.