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В Дубне суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве

В Дубне суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 01.11.2021

В Дубне суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве

Суд арестовал обвиняемого в убийстве в Дубне, он отказался от дачи показаний, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:14

2021-11-01T10:14

2021-11-01T10:14

происшествия

дубна

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

гумвд по московской области

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве в Дубне, он отказался от дачи показаний, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.Ведомство 29 октября сообщило об обнаружении в Дубне тела мужчины с огнестрельным ранением головы, подозреваемый в убийстве был задержан.Следователи проводят сбор доказательственной базы. Устанавливаются мотивы совершения преступления, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, назначены экспертизы. Фигурант отказался от дачи показаний на допросе, добавила Врадий.Ранее представитель ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что у задержанного при себе был пистолет с глушителем и патроны.

https://ria.ru/20211101/priamurya-1757141003.html

дубна

россия

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происшествия, дубна, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, гумвд по московской области, россия