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В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля

В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля - РИА Новости, 01.11.2021

В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля

Мальчик в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:14

2021-11-01T16:14

2021-11-01T16:16

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Мальчик в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, сообщает в понедельник автоинспекция Югры."В минувшее воскресенье в одной из жилых зон Сургута десятилетний мальчик, катаясь на тюбинге с возвышенности территории дома, съехал в дворовый проезд и оказался под колесами автомобиля. Ребенок с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.В субботу похожий инцидент произошел в поселке Черемухово под Североуральском Свердловской области. По информации регионального УГИБДД, автобус наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок был госпитализирован с переломами ног.

https://ria.ru/20210827/avtobus-1747451826.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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2021

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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ