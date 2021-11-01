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В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля
В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля - РИА Новости, 01.11.2021
В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля
Мальчик в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:14
2021-11-01T16:16
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Мальчик в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, сообщает в понедельник автоинспекция Югры."В минувшее воскресенье в одной из жилых зон Сургута десятилетний мальчик, катаясь на тюбинге с возвышенности территории дома, съехал в дворовый проезд и оказался под колесами автомобиля. Ребенок с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.В субботу похожий инцидент произошел в поселке Черемухово под Североуральском Свердловской области. По информации регионального УГИБДД, автобус наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок был госпитализирован с переломами ног.
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ
16:14 01.11.2021 (обновлено: 16:16 01.11.2021)
 
В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля

В Сургуте мальчика, катавшегося на тюбинге, госпитализировали из-за попадания под машину

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Мальчик в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, сообщает в понедельник автоинспекция Югры.
"В минувшее воскресенье в одной из жилых зон Сургута десятилетний мальчик, катаясь на тюбинге с возвышенности территории дома, съехал в дворовый проезд и оказался под колесами автомобиля. Ребенок с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
В субботу похожий инцидент произошел в поселке Черемухово под Североуральском Свердловской области. По информации регионального УГИБДД, автобус наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок был госпитализирован с переломами ног.
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ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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