https://ria.ru/20211101/dtp-1757238035.html
В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля
В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля - РИА Новости, 01.11.2021
В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля
Мальчик в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:14
2021-11-01T16:14
2021-11-01T16:16
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Мальчик в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, сообщает в понедельник автоинспекция Югры."В минувшее воскресенье в одной из жилых зон Сургута десятилетний мальчик, катаясь на тюбинге с возвышенности территории дома, съехал в дворовый проезд и оказался под колесами автомобиля. Ребенок с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.В субботу похожий инцидент произошел в поселке Черемухово под Североуральском Свердловской области. По информации регионального УГИБДД, автобус наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок был госпитализирован с переломами ног.
https://ria.ru/20210827/avtobus-1747451826.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ
16:14 01.11.2021 (обновлено: 16:16 01.11.2021)
В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге, попал под колеса автомобиля
В Сургуте мальчика, катавшегося на тюбинге, госпитализировали из-за попадания под машину