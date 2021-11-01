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До США наконец-то дошло: Россия пойдет на решительные меры из-за случившегося в Донбассе
NI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких слов - РИА Новости, 01.11.2021
До США наконец-то дошло: Россия пойдет на решительные меры из-за случившегося в Донбассе
Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения дрона Bayraktar в Донбассе, пишет в статье для журнала National Interest... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T02:12
2021-11-01T02:14
в мире
украина
киев
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
россия
марк эпископос
турция
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения дрона Bayraktar в Донбассе, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.Генштаб ВСУ ранее заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, управляемой бомбой дрон "уничтожил пушку противника".По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам.Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации."Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна", — заключил обозреватель.Ранее газета Washington Post написала со ссылкой на источники, что некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с приписываемым Москве "усилением агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.Москва, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, также подчеркивала, что опасения подтверждаются, и это может привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации на юго-востоке страны.
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756602873.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия, марк эпископос, турция, вооруженные силы украины, донбасс
02:12 01.11.2021 (обновлено: 02:14 01.11.2021)
 
NI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких слов

NI: реакция Москвы на провокацию Киева с дроном Bayraktar может выйти за рамки резких слов

CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Беспилотник Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения дрона Bayraktar в Донбассе, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.
Генштаб ВСУ ранее заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, управляемой бомбой дрон "уничтожил пушку противника".
"Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов", — считает Эпископос.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам.
Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.
"Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна", — заключил обозреватель.
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Посол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar
Ранее газета Washington Post написала со ссылкой на источники, что некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с приписываемым Москве "усилением агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.
Москва, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, также подчеркивала, что опасения подтверждаются, и это может привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации на юго-востоке страны.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
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В миреУкраинаКиевДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМарк ЭпископосТурцияВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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