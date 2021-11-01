https://ria.ru/20211101/dostoevskiy-1757187932.html

Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского - РИА Новости, 01.11.2021

Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

10 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

2021-11-01T12:54

2021-11-01T12:54

2021-11-01T12:54

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим ДУДА;- директор Александринского театра Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ;- директор Библиотеки им. Ф.М. Достоевского Андрей ЛИСИЦКИЙ.11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя, философа Ф.М. Достоевского. Указ о праздновании юбилейной даты подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Ф.М. Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и переводимых русских авторов в мире, и интерес к писателю не угасает – его произведения до сих пор остаются источником вдохновения для литераторов, режиссеров, актеров.Какие мероприятия уже прошли и какие запланированы в рамках празднований? Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каково значение творчества классика в истории русской и мировой литературы? Также в рамках мероприятия речь пойдет о принимаемых в стране мерах по поддержке и развитию чтения.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы