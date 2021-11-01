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Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского - РИА Новости, 01.11.2021
Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
10 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
2021-11-01T12:54
2021-11-01T12:54
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим ДУДА;- директор Александринского театра Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ;- директор Библиотеки им. Ф.М. Достоевского Андрей ЛИСИЦКИЙ.11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя, философа Ф.М. Достоевского. Указ о праздновании юбилейной даты подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Ф.М. Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и переводимых русских авторов в мире, и интерес к писателю не угасает – его произведения до сих пор остаются источником вдохновения для литераторов, режиссеров, актеров.Какие мероприятия уже прошли и какие запланированы в рамках празднований? Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каково значение творчества классика в истории русской и мировой литературы? Также в рамках мероприятия речь пойдет о принимаемых в стране мерах по поддержке и развитию чтения.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:54 01.11.2021
 

Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Читать ria.ru в
10 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
Задать вопрос
Участники:
- генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим ДУДА;
- директор Александринского театра Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ;
- директор Библиотеки им. Ф.М. Достоевского Андрей ЛИСИЦКИЙ.
11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя, философа Ф.М. Достоевского. Указ о праздновании юбилейной даты подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Ф.М. Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и переводимых русских авторов в мире, и интерес к писателю не угасает – его произведения до сих пор остаются источником вдохновения для литераторов, режиссеров, актеров.
Какие мероприятия уже прошли и какие запланированы в рамках празднований? Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каково значение творчества классика в истории русской и мировой литературы? Также в рамках мероприятия речь пойдет о принимаемых в стране мерах по поддержке и развитию чтения.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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