В Нижегородской области отремонтировали более десяти важных дорог
Одиннадцать важных для развития туризма дорог отремонтировали в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Одиннадцать участков дорог, играющих важную роль в развитии туристического потенциала Нижегородской области, отремонтировали в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин.
В Нижнем Новгороде, в частности, были обновлены два участка, ведущих к Нижегородскому кремлю. В области в этом году отремонтированы подъезды к двум центрам притяжения туристов - Дивеевскому монастырю и селу Большое Болдино.
"Качественные дороги - одно из главных условий для стабильного развития туризма. Кроме того, эта работа напрямую связана с повышением интереса к культуре родной страны. Мы видим рост спроса на путешествия по России, и важно, чтобы Нижегородская область становилась все более привлекательной для туристов", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Так, отметил губернатор, участок протяженностью более 15 километров привели в нормативное состояние на дороге Ардатов - Дивеево. "Около 8 километров отремонтировали на подъезде к Ардатову от дороги Владимир - Муром - Арзамас: этот путь также часто выбирают паломники. Для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" отремонтировали участки дорог Владимир - Муром - Арзамас, Выездное - Дивеево - Сатис, малой объездной Дивеева и северного обхода Арзамаса", - сказал Никитин.
Для того, чтобы местным жителям и туристам было комфортнее добираться до Большого Болдина, в этом году обновили также участки подъезда к Пикшени и пути через нее в сторону границы с Республикой Мордовия, часть дороги Большая Аря - Ужовка - Большое Болдино - Салганы. Общая протяженность 11 участков составляет около 58 километров.
Ранее глава региона сообщал об открытии северо-восточного обхода Дивеева. Его общая протяженность составляет 4,9 километра, он включает в себя новый двухпролетный мост через реку Вичкинза. Новая дорога позволяет вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт, в том числе большегрузы. Дорога была построена в рамках развития туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".