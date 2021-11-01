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Нижегородская область
https://ria.ru/20211101/dorogi-1757268946.html
В Нижегородской области отремонтировали более десяти важных дорог
В Нижегородской области отремонтировали более десяти важных дорог - РИА Новости, 01.11.2021
В Нижегородской области отремонтировали более десяти важных дорог
Одиннадцать участков дорог, играющих важную роль в развитии туристического потенциала Нижегородской области, отремонтировали в 2021 году по нацпроекту... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:12
2021-11-01T18:12
нижегородская область
общество
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
дороги
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Одиннадцать участков дорог, играющих важную роль в развитии туристического потенциала Нижегородской области, отремонтировали в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин.В Нижнем Новгороде, в частности, были обновлены два участка, ведущих к Нижегородскому кремлю. В области в этом году отремонтированы подъезды к двум центрам притяжения туристов - Дивеевскому монастырю и селу Большое Болдино."Качественные дороги - одно из главных условий для стабильного развития туризма. Кроме того, эта работа напрямую связана с повышением интереса к культуре родной страны. Мы видим рост спроса на путешествия по России, и важно, чтобы Нижегородская область становилась все более привлекательной для туристов", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Так, отметил губернатор, участок протяженностью более 15 километров привели в нормативное состояние на дороге Ардатов - Дивеево. "Около 8 километров отремонтировали на подъезде к Ардатову от дороги Владимир - Муром - Арзамас: этот путь также часто выбирают паломники. Для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" отремонтировали участки дорог Владимир - Муром - Арзамас, Выездное - Дивеево - Сатис, малой объездной Дивеева и северного обхода Арзамаса", - сказал Никитин.Для того, чтобы местным жителям и туристам было комфортнее добираться до Большого Болдина, в этом году обновили также участки подъезда к Пикшени и пути через нее в сторону границы с Республикой Мордовия, часть дороги Большая Аря - Ужовка - Большое Болдино - Салганы. Общая протяженность 11 участков составляет около 58 километров.Ранее глава региона сообщал об открытии северо-восточного обхода Дивеева. Его общая протяженность составляет 4,9 километра, он включает в себя новый двухпролетный мост через реку Вичкинза. Новая дорога позволяет вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт, в том числе большегрузы. Дорога была построена в рамках развития туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".
https://ria.ru/20211028/doroga-1756748137.html
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общество, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, дороги, россия
18:12 01.11.2021
 
В Нижегородской области отремонтировали более десяти важных дорог

Одиннадцать важных для развития туризма дорог отремонтировали в Нижегородской области

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Одиннадцать участков дорог, играющих важную роль в развитии туристического потенциала Нижегородской области, отремонтировали в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин.
В Нижнем Новгороде, в частности, были обновлены два участка, ведущих к Нижегородскому кремлю. В области в этом году отремонтированы подъезды к двум центрам притяжения туристов - Дивеевскому монастырю и селу Большое Болдино.
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28 октября, 19:15Нижегородская область
В Нижегородской области отремонтировали участок дороги до Макарьево
"Качественные дороги - одно из главных условий для стабильного развития туризма. Кроме того, эта работа напрямую связана с повышением интереса к культуре родной страны. Мы видим рост спроса на путешествия по России, и важно, чтобы Нижегородская область становилась все более привлекательной для туристов", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Так, отметил губернатор, участок протяженностью более 15 километров привели в нормативное состояние на дороге Ардатов - Дивеево. "Около 8 километров отремонтировали на подъезде к Ардатову от дороги Владимир - Муром - Арзамас: этот путь также часто выбирают паломники. Для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" отремонтировали участки дорог Владимир - Муром - Арзамас, Выездное - Дивеево - Сатис, малой объездной Дивеева и северного обхода Арзамаса", - сказал Никитин.
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Для того, чтобы местным жителям и туристам было комфортнее добираться до Большого Болдина, в этом году обновили также участки подъезда к Пикшени и пути через нее в сторону границы с Республикой Мордовия, часть дороги Большая Аря - Ужовка - Большое Болдино - Салганы. Общая протяженность 11 участков составляет около 58 километров.
Ранее глава региона сообщал об открытии северо-восточного обхода Дивеева. Его общая протяженность составляет 4,9 километра, он включает в себя новый двухпролетный мост через реку Вичкинза. Новая дорога позволяет вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт, в том числе большегрузы. Дорога была построена в рамках развития туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".
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Нижегородская областьОбществоНижегородская областьНижний НовгородГлеб НикитинДорогиРоссия
 
 
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