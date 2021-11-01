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Туризм
https://ria.ru/20211101/dolgi-1757138163.html
В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов
В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов - РИА Новости, 01.11.2021
В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Более четырех миллионов россиян временно не могут выехать за пределы России из-за накопившихся долгов, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T03:24
2021-11-01T03:33
туризм
общество
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дмитрий аристов
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более четырех миллионов россиян временно не могут выехать за пределы России из-за накопившихся долгов, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — День судебного пристава.
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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий аристов, россия
03:24 01.11.2021 (обновлено: 03:33 01.11.2021)
 
В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Директор ФССП Аристов: около 4,2 миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более четырех миллионов россиян временно не могут выехать за пределы России из-за накопившихся долгов, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств", — сказал он.

Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — День судебного пристава.
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ТуризмОбществоМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Дмитрий АристовРоссия
 
 
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