https://ria.ru/20211101/dolgi-1757138163.html

В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов

В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов - РИА Новости, 01.11.2021

В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Более четырех миллионов россиян временно не могут выехать за пределы России из-за накопившихся долгов, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:24

2021-11-01T03:24

2021-11-01T03:33

туризм

общество

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

дмитрий аристов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_bb5c76af2b7f3cdf041d30b4769d662f.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более четырех миллионов россиян временно не могут выехать за пределы России из-за накопившихся долгов, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — День судебного пристава.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий аристов, россия