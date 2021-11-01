https://ria.ru/20211101/dolg-1757234152.html

"Молдовагаз" и "Газпром" подпишут соглашение о погашении долга

"Молдовагаз" и "Газпром" подпишут соглашение о погашении долга - РИА Новости, 01.11.2021

"Молдовагаз" и "Газпром" подпишут соглашение о погашении долга

"Молдовагаз" и "Газпром" до 1 мая 2022 года подпишут соглашение о возмещении в течение пяти лет долга за газ, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:57

2021-11-01T15:57

2021-11-01T17:03

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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. "Молдовагаз" и "Газпром" до 1 мая 2022 года подпишут соглашение о возмещении в течение пяти лет долга за газ, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Молдовагаз" и "Газпром" до 1 мая 2022 года подпишут соглашение об урегулировании задолженности компании "Молдовагаз" за газ, предоставленный потребителям правого берега Днестра. Соглашение будет предусматривать, что долг за газ с учетом пени должен быть погашен в течение пяти лет", - сказал Спыну в понедельник на брифинге.Вице-премьер пояснил, что в предварительных соглашениях, которые оговаривают возмещение долга, пока не указана сама сумма задолженности. Она будет определена в рамках независимого аудита, который проведет иностранная компания. Спыну подчеркнул, что стороны намерены окончательно согласовать и утвердить все нюансы по возмещению задолженности в газовой сфере до конца 2022 года.Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211101/gaz-1757213399.html

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экономика, газпром, молдовагаз, в мире, природный газ, молдавия, россия, майя санду