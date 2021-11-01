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Поклонская написала диссертацию о российско-украинских отношениях
Поклонская написала диссертацию о российско-украинских отношениях - РИА Новости, 01.11.2021
Поклонская написала диссертацию о российско-украинских отношениях
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что в процессе подготовки к дипломатической работе написала диссертацию на тему российско-украинских отношений РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:31
2021-11-01T09:31
2021-11-01T10:02
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наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что в процессе подготовки к дипломатической работе написала диссертацию на тему российско-украинских отношений в контексте региональной безопасности в Восточной Европе."Тема: "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". После защиты обязательно опубликую. Тему выбирала сама. Меня поддержал научный руководитель. Мой выбор связан с тем, что я знаю и люблю Украину и очень хочу нормализации отношений и развития наших стран", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.По ее словам, магистерская диссертация уже написана и сдана, защита пройдет в декабре.Поклонская подчеркнула, что перед назначением послом готовилась к дипломатической работе."Заканчиваю обучение в Дипакадемии МИД России на кафедре международной безопасности", - сказала Поклонская.Читайте полный текст интервью >>>
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общество, украина, наталья поклонская, россия
09:31 01.11.2021 (обновлено: 10:02 01.11.2021)
Поклонская написала диссертацию о российско-украинских отношениях
Поклонская написала диссертацию на тему российско-украинских отношений