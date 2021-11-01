https://ria.ru/20211101/diplomatiya-1757144758.html
Поклонская рассказала, у кого стоит поучиться искусству дипломатии
Поклонская рассказала, у кого стоит поучиться искусству дипломатии - РИА Новости, 01.11.2021
Поклонская рассказала, у кого стоит поучиться искусству дипломатии
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что искусству дипломатии стоит поучиться у президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, а... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:05
2021-11-01T09:05
2021-11-01T10:02
общество
владимир путин
виталий чуркин
сергей лавров
наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что искусству дипломатии стоит поучиться у президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также советского и российского дипломата Виталия Чуркина.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Ранее она заявила РИА Новости, что в настоящее время занята сбором и переездом."Конечно, из современных дипломатов, есть чему поучиться у Владимира Путина, Сергея Лаврова, Виталия Чуркина. Да и в целом, когда я встречалась с нашими послами за границей, они все достойные дипломаты и специалисты своего дела", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.По ее словам, ей импонируют все дипломаты, которые сумели сохранить мир в условиях конфликтов."Я общаюсь с действующими дипломатами и это профессионалы высокого уровня. Я прислушиваюсь и ценю их помощь", - подчеркнула Поклонская.Читайте полный текст интервью >>>
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общество, владимир путин, виталий чуркин, сергей лавров, наталья поклонская
09:05 01.11.2021 (обновлено: 10:02 01.11.2021)
Поклонская рассказала, у кого стоит поучиться искусству дипломатии
Поклонская: искусству дипломатии стоит поучиться у Путина, Лаврова и Чуркина
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости.
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская
заявила, что искусству дипломатии стоит поучиться у президента России Владимира Путина
, главы МИД РФ Сергея Лаврова
, а также советского и российского дипломата Виталия Чуркина
.
Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Ранее она заявила РИА Новости, что в настоящее время занята сбором и переездом.
"Конечно, из современных дипломатов, есть чему поучиться у Владимира Путина, Сергея Лаврова, Виталия Чуркина. Да и в целом, когда я встречалась с нашими послами за границей, они все достойные дипломаты и специалисты своего дела", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
По ее словам, ей импонируют все дипломаты, которые сумели сохранить мир в условиях конфликтов.
"Я общаюсь с действующими дипломатами и это профессионалы высокого уровня. Я прислушиваюсь и ценю их помощь", - подчеркнула Поклонская.