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В полиции рассказали о девушке, обвинившей оперативника в изнасиловании
В полиции рассказали о девушке, обвинившей оперативника в изнасиловании - РИА Новости, 01.11.2021
В полиции рассказали о девушке, обвинившей оперативника в изнасиловании
Девушку, которая подала заявление об изнасиловании в отделении полиции в Люблино, изначально доставили туда как свидетеля по уголовному делу, сейчас материалы... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:24
2021-11-01T21:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Девушку, которая подала заявление об изнасиловании в отделении полиции в Люблино, изначально доставили туда как свидетеля по уголовному делу, сейчас материалы по этой истории переданы следствию, заявила в понедельник полиция Москвы.Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка, доставленная в августе со своим молодым человеком в ОВД в Люблино, была там якобы изнасилована пьяным оперативником. По ее словам, Следственный комитет тогда отказался возбуждать уголовное дело. Девушка при этом настаивала, что не знает, из-за чего их с парнем забрали в полицию.В отношении молодого человека заведено уголовное дело о мошенничестве, а девушку допросили как свидетеля.Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, полицейские заподозрили пару в обмане пожилых людей."На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении нее противоправные действия. Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главка материалы переданы в следственные органы", — также отмечается в релизе ГУ МВД.Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, сейчас по данному событию следствие проводит проверку. По его словам, в этой истории фигурирует сотрудник, не имеющий отношения к расследованию дела о мошенничестве. Комментариями Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, москва
17:24 01.11.2021 (обновлено: 21:00 01.11.2021)
 
В полиции рассказали о девушке, обвинившей оперативника в изнасиловании

Девушка, заявившая об изнасиловании в ОВД Москвы, была свидетелем по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Девушку, которая подала заявление об изнасиловании в отделении полиции в Люблино, изначально доставили туда как свидетеля по уголовному делу, сейчас материалы по этой истории переданы следствию, заявила в понедельник полиция Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка, доставленная в августе со своим молодым человеком в ОВД в Люблино, была там якобы изнасилована пьяным оперативником. По ее словам, Следственный комитет тогда отказался возбуждать уголовное дело. Девушка при этом настаивала, что не знает, из-за чего их с парнем забрали в полицию.

"Двенадцатого августа сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве задержаны 27-летний мужчина и 21-летняя девушка, которые были доставлены в ОМВД по району Люблино", — говорится в релизе полиции.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело о мошенничестве, а девушку допросили как свидетеля.
Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, полицейские заподозрили пару в обмане пожилых людей.
"На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении нее противоправные действия. Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главка материалы переданы в следственные органы", — также отмечается в релизе ГУ МВД.
Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, сейчас по данному событию следствие проводит проверку. По его словам, в этой истории фигурирует сотрудник, не имеющий отношения к расследованию дела о мошенничестве. Комментариями Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
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