https://ria.ru/20211101/devushka-1757257342.html

В полиции рассказали о девушке, обвинившей оперативника в изнасиловании

В полиции рассказали о девушке, обвинившей оперативника в изнасиловании - РИА Новости, 01.11.2021

В полиции рассказали о девушке, обвинившей оперативника в изнасиловании

Девушку, которая подала заявление об изнасиловании в отделении полиции в Люблино, изначально доставили туда как свидетеля по уголовному делу, сейчас материалы... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:24

2021-11-01T17:24

2021-11-01T21:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Девушку, которая подала заявление об изнасиловании в отделении полиции в Люблино, изначально доставили туда как свидетеля по уголовному делу, сейчас материалы по этой истории переданы следствию, заявила в понедельник полиция Москвы.Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка, доставленная в августе со своим молодым человеком в ОВД в Люблино, была там якобы изнасилована пьяным оперативником. По ее словам, Следственный комитет тогда отказался возбуждать уголовное дело. Девушка при этом настаивала, что не знает, из-за чего их с парнем забрали в полицию.В отношении молодого человека заведено уголовное дело о мошенничестве, а девушку допросили как свидетеля.Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, полицейские заподозрили пару в обмане пожилых людей."На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении нее противоправные действия. Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главка материалы переданы в следственные органы", — также отмечается в релизе ГУ МВД.Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, сейчас по данному событию следствие проводит проверку. По его словам, в этой истории фигурирует сотрудник, не имеющий отношения к расследованию дела о мошенничестве. Комментариями Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20211101/ural-1757204696.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва