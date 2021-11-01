https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html

В Роспотребнадзоре рассказали о десяти вариантах дельта-штамма в России

В Роспотребнадзоре рассказали о десяти вариантах дельта-штамма в России - РИА Новости, 01.11.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о десяти вариантах дельта-штамма в России

Около десяти подвидов дельта-штамма коронавируса встречаются на территории России, заявил директор Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:37

2021-11-01T12:37

2021-11-01T16:14

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Около десяти подвидов дельта-штамма коронавируса встречаются на территории России, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Помимо доминирующего так называемого основного базисного варианта В.1.617.2 (дельта), мы видим еще до десяти сублиний, которые в той или иной степени встречаются на территории различных субъектов и федеральных округов в последние месяцы", — сказал он на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах России".Специалист отметил, что дельта-штамм остается доминирующим в стране. При этом в мире известно о более чем 40 его вариантах.По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211021/shtamm-1755574693.html

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии