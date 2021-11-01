https://ria.ru/20211101/delo-1757145801.html

В Приморье завели дело против женщины, бросившей ребенка в машине

В Приморье завели дело против женщины, бросившей ребенка в машине - РИА Новости, 01.11.2021

В Приморье завели дело против женщины, бросившей ребенка в машине

Уголовное дело по статье об оставлении в опасности может быть заведено на женщину, которая бросила ребенка в автомобиле, припаркованном на железнодорожном... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:14

2021-11-01T09:14

2021-11-01T09:14

происшествия

уссурийск

приморский край

дальневосточная транспортная прокуратура

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности может быть заведено на женщину, которая бросила ребенка в автомобиле, припаркованном на железнодорожном переезде в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморью.В воскресенье в местных соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек толкают автомобиль: в Уссурийске в районе Китайского рынка на железнодорожных путях водитель оставил машину, в которой находился ребенок. По словам очевидцев, она едва не попала под мчащийся электропоезд, но машинист сумел среагировать и вовремя остановить состав, после чего авто с ребенком откатили с путей.Представитель УМВД РФ по региону накануне рассказал РИА Новости, что в салоне Nissan Tiida Latio, припаркованного на железнодорожном переезде, находилась 12-летняя девочка, а владелица иномарки пояснила, что отлучилась из-за возникших неотложных дел. В отношении 44-летней жительницы села Борисовка составлен протокол за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). В понедельник полиция уточнила, что в машине находилась 10-летняя дочь нарушительницы."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)... По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Также проверку ведет Дальневосточная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20211013/rebenok-1754334170.html

уссурийск

приморский край

россия

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происшествия, уссурийск, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, россия