В Приморье завели дело против женщины, бросившей ребенка в машине
В Приморье завели дело против женщины, бросившей десятилетнюю девочку в машине на переезде
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности может быть заведено на женщину, которая бросила ребенка в автомобиле, припаркованном на железнодорожном переезде в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморью.
В воскресенье в местных соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек толкают автомобиль: в Уссурийске в районе Китайского рынка на железнодорожных путях водитель оставил машину, в которой находился ребенок. По словам очевидцев, она едва не попала под мчащийся электропоезд, но машинист сумел среагировать и вовремя остановить состав, после чего авто с ребенком откатили с путей.
Представитель УМВД РФ по региону накануне рассказал РИА Новости, что в салоне Nissan Tiida Latio, припаркованного на железнодорожном переезде, находилась 12-летняя девочка, а владелица иномарки пояснила, что отлучилась из-за возникших неотложных дел. В отношении 44-летней жительницы села Борисовка составлен протокол за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). В понедельник полиция уточнила, что в машине находилась 10-летняя дочь нарушительницы.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)... По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Также проверку ведет Дальневосточная транспортная прокуратура.
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