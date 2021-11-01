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В Приморье завели дело против женщины, бросившей ребенка в машине
В Приморье завели дело против женщины, бросившей ребенка в машине - РИА Новости, 01.11.2021
В Приморье завели дело против женщины, бросившей ребенка в машине
Уголовное дело по статье об оставлении в опасности может быть заведено на женщину, которая бросила ребенка в автомобиле, припаркованном на железнодорожном... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:14
2021-11-01T09:14
происшествия
уссурийск
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности может быть заведено на женщину, которая бросила ребенка в автомобиле, припаркованном на железнодорожном переезде в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморью.В воскресенье в местных соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек толкают автомобиль: в Уссурийске в районе Китайского рынка на железнодорожных путях водитель оставил машину, в которой находился ребенок. По словам очевидцев, она едва не попала под мчащийся электропоезд, но машинист сумел среагировать и вовремя остановить состав, после чего авто с ребенком откатили с путей.Представитель УМВД РФ по региону накануне рассказал РИА Новости, что в салоне Nissan Tiida Latio, припаркованного на железнодорожном переезде, находилась 12-летняя девочка, а владелица иномарки пояснила, что отлучилась из-за возникших неотложных дел. В отношении 44-летней жительницы села Борисовка составлен протокол за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). В понедельник полиция уточнила, что в машине находилась 10-летняя дочь нарушительницы."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)... По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Также проверку ведет Дальневосточная транспортная прокуратура.
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уссурийск
приморский край
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происшествия, уссурийск, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, россия
09:14 01.11.2021
 
В Приморье завели дело против женщины, бросившей ребенка в машине

В Приморье завели дело против женщины, бросившей десятилетнюю девочку в машине на переезде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности может быть заведено на женщину, которая бросила ребенка в автомобиле, припаркованном на железнодорожном переезде в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморью.
В воскресенье в местных соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек толкают автомобиль: в Уссурийске в районе Китайского рынка на железнодорожных путях водитель оставил машину, в которой находился ребенок. По словам очевидцев, она едва не попала под мчащийся электропоезд, но машинист сумел среагировать и вовремя остановить состав, после чего авто с ребенком откатили с путей.
Представитель УМВД РФ по региону накануне рассказал РИА Новости, что в салоне Nissan Tiida Latio, припаркованного на железнодорожном переезде, находилась 12-летняя девочка, а владелица иномарки пояснила, что отлучилась из-за возникших неотложных дел. В отношении 44-летней жительницы села Борисовка составлен протокол за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). В понедельник полиция уточнила, что в машине находилась 10-летняя дочь нарушительницы.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)... По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Также проверку ведет Дальневосточная транспортная прокуратура.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 11:06
В Нижнем Новгороде нашли женщину, бросившую ребенка в коляске
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайДальневосточная транспортная прокуратураРоссия
 
 
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