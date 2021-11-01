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https://ria.ru/20211101/cop26-1757200940.html
Спецпредставитель президента рассказал об ожиданиях от переговоров в Глазго
Спецпредставитель президента рассказал об ожиданиях от переговоров в Глазго - РИА Новости, 01.11.2021
Спецпредставитель президента рассказал об ожиданиях от переговоров в Глазго
Согласование механизмов углеродного регулирования, то есть принятие документов по шестой статье Парижского соглашения, является самым ожидаемым итогом... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:52
2021-11-01T13:52
в мире
глазго (город)
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Согласование механизмов углеродного регулирования, то есть принятие документов по шестой статье Парижского соглашения, является самым ожидаемым итогом международных переговоров по климату в Глазго, сообщил РИА Новости участник делегации России на переговорах в Глазго, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.Международные переговоры по климату, COP-26 начались в Глазго 31 ноября. Переговоры должны привести к принятию странами-участницами действенных мер по предотвращению дальнейшего роста глобальной температуры, что связано с антропогенными выбросами парниковых газов. Самая большая работа ожидается над шестой статьёй Парижского соглашения, в которой оговариваются механизмы углеродного регулирования, как рыночные, так и нерыночные."Ожидания от конференции умеренно положительные. Рассчитываем, прежде всего, на согласование правил осуществления статьи 6 Парижского соглашения про рыночные и нерыночные механизмы, а также общих временных сроков для национальных вкладов сторон соглашения. Кроме того, на повестке есть и другие, не столь "горячие" вопросы, как то: разработка показателей достижения глобальной цели по адаптации, содействие развивающимся странам в предотвращении потерь и ущерба в результате воздействий изменения климата, принятие дорожной карты по принятию развитыми странами финансовых обязательств на период после 2025 года", - сказал Эдельгериев.Он также отметил, что многие страны ставят вопрос о резком сокращении выбросов уже в этом десятилетии – сложно предугадать, каким будет решение по этому вопросу с учетом сохраняющихся разногласий."Подготовка к конференции на национальном уровне велась два года, поэтому мы идем туда готовые ко всему. На конференции ожидается множество двусторонних встреч с представителями отдельных стран, переговорных групп, международных организаций. Однако следует подчеркнуть, что необходимость во встречах часто возникает уже по ходу переговоров: всего распланировать нельзя", - сказал Эдельгериев.
https://ria.ru/20211031/g20-1757101335.html
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в мире, глазго (город), россия, руслан эдельгериев
13:52 01.11.2021
 
Спецпредставитель президента рассказал об ожиданиях от переговоров в Глазго

Спецпредставитель президента Эдельгериев: ожидания от COP26 умеренно положительные

© REUTERS / Phil NobleЛоготип конференции ООН об изменении климата в Глазго
Логотип конференции ООН об изменении климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Phil Noble
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Согласование механизмов углеродного регулирования, то есть принятие документов по шестой статье Парижского соглашения, является самым ожидаемым итогом международных переговоров по климату в Глазго, сообщил РИА Новости участник делегации России на переговорах в Глазго, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
Международные переговоры по климату, COP-26 начались в Глазго 31 ноября. Переговоры должны привести к принятию странами-участницами действенных мер по предотвращению дальнейшего роста глобальной температуры, что связано с антропогенными выбросами парниковых газов. Самая большая работа ожидается над шестой статьёй Парижского соглашения, в которой оговариваются механизмы углеродного регулирования, как рыночные, так и нерыночные.
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"Ожидания от конференции умеренно положительные. Рассчитываем, прежде всего, на согласование правил осуществления статьи 6 Парижского соглашения про рыночные и нерыночные механизмы, а также общих временных сроков для национальных вкладов сторон соглашения. Кроме того, на повестке есть и другие, не столь "горячие" вопросы, как то: разработка показателей достижения глобальной цели по адаптации, содействие развивающимся странам в предотвращении потерь и ущерба в результате воздействий изменения климата, принятие дорожной карты по принятию развитыми странами финансовых обязательств на период после 2025 года", - сказал Эдельгериев.
Он также отметил, что многие страны ставят вопрос о резком сокращении выбросов уже в этом десятилетии – сложно предугадать, каким будет решение по этому вопросу с учетом сохраняющихся разногласий.
"Подготовка к конференции на национальном уровне велась два года, поэтому мы идем туда готовые ко всему. На конференции ожидается множество двусторонних встреч с представителями отдельных стран, переговорных групп, международных организаций. Однако следует подчеркнуть, что необходимость во встречах часто возникает уже по ходу переговоров: всего распланировать нельзя", - сказал Эдельгериев.
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В миреГлазго (город)РоссияРуслан Эдельгериев
 
 
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