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В Китае раскрыли тайну смерти древнего "расхитителя гробниц"
В Китае раскрыли тайну смерти древнего "расхитителя гробниц" - РИА Новости, 01.11.2021
В Китае раскрыли тайну смерти древнего "расхитителя гробниц"
Археологи раскрыли тайну смерти молодого мужчины, убитого около 1300 лет назад, сообщает The Art Newspapper. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T07:12
2021-11-01T07:12
2021-11-01T07:12
культура
китай
археология
новости культуры
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Археологи раскрыли тайну смерти молодого мужчины, убитого около 1300 лет назад, сообщает The Art Newspapper. Его скелет был обнаружен в Китае при раскопках гробницы на кладбище Шиянцзы, расположенного в Нинся-Хуэйском автономном районе. Останки были найдены в разбойничьем туннеле, через который грабители пробирались к гробнице, сооруженной в 25-220 годах нашей эры. На скелете видны следы ножевых ранений. Ученые считают, что мужчина был еще жив, когда его бросили в шахту и оставили там умирать. Ему было около 25 лет. По мнению исследователей, убийство было совершено между 640 и 680 годами нашей эры. "Тело было распростерто на земле, а правая рука расположена так, словно он прикрывает сильно покалеченное лицо. Основываясь на порезах и тяжести повреждения костей и, возможно, внутренних органов, мы пришли к выводу, что этот парень умер в результате нападения на него", — заявил антрополог Цянь Ван. По мнению ученых, убитый не входил в число грабителей, построивших туннель, потому что шахта уже начала заполнятся землей до того момента, когда он был в нее сброшен. Возможно, преступники таким образом решили скрыть содеянное и спрятали тело в общей могиле, как "листок в лесу", считают исследователи. Рядом с телом был найден ржавый меч. "Мы не можем сказать, чей он. И не знаем, принадлежал ли он кому-нибудь из нападавших", — комментирует Ван. "Это открытие единственное в своем роде", — уверяет антрополог. Уникальным его делает то, что археологи и раньше находили скелеты грабителей во время раскопок, но они погибали из-за обрушения туннелей, а не были жертвами убийств.
https://ria.ru/20211018/arkheologiya-1754621038.html
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китай, археология, новости культуры
В Китае раскрыли тайну смерти древнего "расхитителя гробниц"
Археологи выяснили, при каких обстоятельствах в Китае был убит расхититель гробниц
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Археологи раскрыли тайну смерти молодого мужчины, убитого около 1300 лет назад, сообщает
The Art Newspapper.
Его скелет был обнаружен в Китае при раскопках гробницы на кладбище Шиянцзы, расположенного в Нинся-Хуэйском автономном районе. Останки были найдены в разбойничьем туннеле, через который грабители пробирались к гробнице, сооруженной в 25-220 годах нашей эры.
На скелете видны следы ножевых ранений. Ученые считают, что мужчина был еще жив, когда его бросили в шахту и оставили там умирать. Ему было около 25 лет. По мнению исследователей, убийство было совершено между 640 и 680 годами нашей эры.
"Тело было распростерто на земле, а правая рука расположена так, словно он прикрывает сильно покалеченное лицо. Основываясь на порезах и тяжести повреждения костей и, возможно, внутренних органов, мы пришли к выводу, что этот парень умер в результате нападения на него", — заявил антрополог Цянь Ван.
По мнению ученых, убитый не входил в число грабителей, построивших туннель, потому что шахта уже начала заполнятся землей до того момента, когда он был в нее сброшен. Возможно, преступники таким образом решили скрыть содеянное и спрятали тело в общей могиле, как "листок в лесу", считают исследователи.
Рядом с телом был найден ржавый меч. "Мы не можем сказать, чей он. И не знаем, принадлежал ли он кому-нибудь из нападавших", — комментирует Ван.
"Это открытие единственное в своем роде", — уверяет антрополог. Уникальным его делает то, что археологи и раньше находили скелеты грабителей во время раскопок, но они погибали из-за обрушения туннелей, а не были жертвами убийств.