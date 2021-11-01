https://ria.ru/20211101/buryati-1757151736.html

В Бурятии проверят информацию о "штурме" ТЦ людьми без QR-кодов

В Бурятии проверят информацию о "штурме" ТЦ людьми без QR-кодов - РИА Новости, 01.11.2021

В Бурятии проверят информацию о "штурме" ТЦ людьми без QR-кодов

В Улан-Удэ полиция начала проверку после сообщений о том, что в одном из торговых центров посетители без QR-кодов набросились на охранника. Об этом сообщили РИА РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:06

2021-11-01T10:06

2021-11-01T13:54

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. В Улан-Удэ полиция начала проверку после сообщений о том, что в одном из торговых центров посетители без QR-кодов набросились на охранника. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Тридцатого октября, около 11:00 в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре. На место были направлены сотрудники полиции", — рассказали в ведомстве, не уточнив, в каком именно ТЦ это произошло.Поводом для проверки стала видеозапись, появившаяся в Telegram-каналах. На ней видно, как несколько женщин и один мужчина толкают охранника, стоящего в дверях, а затем все же проходят в торговый центр. В подписи к видео говорится, что покупатели без масок и QR-кодов "провели успешный штурм".В Бурятии в нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября) для посещения торговых центров, заведений общепита, салонов красоты, культурных учреждений и других общественных мест требуется QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный COVID-19. С 1 ноября тем, у кого нет QR-кода, разрешили предъявлять отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Кроме того, в ТЦ могут пройти посетители, которые направляются в расположенный в нем центр вакцинации.

https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756811444.html

улан-удэ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Покупатели без QR-кодов "штурмуют" торговый центр в Улан-Удэ В Улан-Удэ полиция начала проверку после сообщений о том, что в одном из торговых центров посетители без QR-кодов набросились на охранника. 2021-11-01T10:06 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, улан-удэ