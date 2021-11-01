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В Бурятии проверят информацию о "штурме" ТЦ людьми без QR-кодов
В Бурятии проверят информацию о "штурме" ТЦ людьми без QR-кодов - РИА Новости, 01.11.2021
В Бурятии проверят информацию о "штурме" ТЦ людьми без QR-кодов
В Улан-Удэ полиция начала проверку после сообщений о том, что в одном из торговых центров посетители без QR-кодов набросились на охранника. Об этом сообщили РИА РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:06
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происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. В Улан-Удэ полиция начала проверку после сообщений о том, что в одном из торговых центров посетители без QR-кодов набросились на охранника. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Тридцатого октября, около 11:00 в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре. На место были направлены сотрудники полиции", — рассказали в ведомстве, не уточнив, в каком именно ТЦ это произошло.Поводом для проверки стала видеозапись, появившаяся в Telegram-каналах. На ней видно, как несколько женщин и один мужчина толкают охранника, стоящего в дверях, а затем все же проходят в торговый центр. В подписи к видео говорится, что покупатели без масок и QR-кодов "провели успешный штурм".В Бурятии в нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября) для посещения торговых центров, заведений общепита, салонов красоты, культурных учреждений и других общественных мест требуется QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный COVID-19. С 1 ноября тем, у кого нет QR-кода, разрешили предъявлять отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Кроме того, в ТЦ могут пройти посетители, которые направляются в расположенный в нем центр вакцинации.
https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756811444.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Покупатели без QR-кодов "штурмуют" торговый центр в Улан-Удэ
В Улан-Удэ полиция начала проверку после сообщений о том, что в одном из торговых центров посетители без QR-кодов набросились на охранника.
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происшествия, улан-удэ
10:06 01.11.2021 (обновлено: 13:54 01.11.2021)
 
В Бурятии проверят информацию о "штурме" ТЦ людьми без QR-кодов

Полиция проверяет информацию о "штурме" ТЦ в Бурятии людьми без QR-кодов

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. В Улан-Удэ полиция начала проверку после сообщений о том, что в одном из торговых центров посетители без QR-кодов набросились на охранника. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Тридцатого октября, около 11:00 в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре. На место были направлены сотрудники полиции", — рассказали в ведомстве, не уточнив, в каком именно ТЦ это произошло.
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Поводом для проверки стала видеозапись, появившаяся в Telegram-каналах. На ней видно, как несколько женщин и один мужчина толкают охранника, стоящего в дверях, а затем все же проходят в торговый центр. В подписи к видео говорится, что покупатели без масок и QR-кодов "провели успешный штурм".
В Бурятии в нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября) для посещения торговых центров, заведений общепита, салонов красоты, культурных учреждений и других общественных мест требуется QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный COVID-19. С 1 ноября тем, у кого нет QR-кода, разрешили предъявлять отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Кроме того, в ТЦ могут пройти посетители, которые направляются в расположенный в нем центр вакцинации.
 
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