18:05 01.11.2021 (обновлено: 18:44 01.11.2021)
В Севастополе снимут блокпосты на въезд в город
В Севастополе прекращают работу блокпосты на въезде и выезде из города
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на блокпосту на въезде в Севастополь
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Севастополь сворачивает работу блокпостов по проверке QR-кодов при въезде и выезде, заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам", — сказал он на заседании правительства.
Пункты пропуска начали работать 30 октября. Их установили на всех дорогах, а также на железнодорожном вокзале. Сотрудники проверяли наличие сертификата или QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.
Требование распространялось как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него кроме экстренных случаев. В границах региона передвижение не ограничивали. Меру планировали ввести на неделю, чтобы не допустить массового наплыва людей в нерабочие дни.
На этот период в Севастополе закрыли театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, что работают навынос.
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В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.
В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, количество привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.