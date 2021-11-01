https://ria.ru/20211101/blokposty-1757267313.html

В Севастополе снимут блокпосты на въезд в город

В Севастополе снимут блокпосты на въезд в город - РИА Новости, 01.11.2021

В Севастополе снимут блокпосты на въезд в город

Севастополь сворачивает работу блокпостов по проверке QR-кодов при въезде и выезде, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:05

2021-11-01T18:05

2021-11-01T18:44

распространение коронавируса

севастополь

коронавирус в россии

республика крым

здоровье - общество

здоровье

михаил развожаев

коронавирус covid-19

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Севастополь сворачивает работу блокпостов по проверке QR-кодов при въезде и выезде, заявил губернатор Михаил Развожаев.Пункты пропуска начали работать 30 октября. Их установили на всех дорогах, а также на железнодорожном вокзале. Сотрудники проверяли наличие сертификата или QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.Требование распространялось как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него кроме экстренных случаев. В границах региона передвижение не ограничивали. Меру планировали ввести на неделю, чтобы не допустить массового наплыва людей в нерабочие дни.На этот период в Севастополе закрыли театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, что работают навынос. В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, количество привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211029/sevastopol-1756940364.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, коронавирус в россии, республика крым, здоровье - общество, здоровье, михаил развожаев, коронавирус covid-19, нерабочие дни