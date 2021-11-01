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Ленинградская область
https://ria.ru/20211101/biznes-1757258734.html
В Ленобласти снизят налоговую ставку для работающего в соцсфере бизнеса
В Ленобласти снизят налоговую ставку для работающего в соцсфере бизнеса - РИА Новости, 01.11.2021
В Ленобласти снизят налоговую ставку для работающего в соцсфере бизнеса
Власти Ленинградской области снизят налоговую ставку с 6% до 1% для бизнеса, работающего в сфере образования, культуры, медицины и спорта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:30
2021-11-01T17:30
ленинградская область
бизнес
налоги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области снизят налоговую ставку с 6% до 1% для бизнеса, работающего в сфере образования, культуры, медицины и спорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен региональным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка."Законодательное собрание Ленинградской области уже поддержало в первом чтении этот законопроект", — рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что организации в сфере образования, культуры, медицины, социальных услуг, физкультуры и спорта, а также организации, у которых в штате занято более 50% граждан из числа социально уязвимых категорий населения, с 2020 года имеют возможность получить себе статус "социальное предприятие", который присваивается уполномоченным органом – комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.В перечне социальных предприятий в 2021 году состоят 160 предпринимателей Ленинградской области. В 2021 году Минэкономразвития РФ сняты ограничения по срокам подачи документов на присвоение организациями статуса "социальное предприятие", поэтому прием заявок продолжается.Поддержка социального бизнеса реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С 2021 года для социальных предприятий, состоящих в федеральном перечне социальных предприятий, появилась возможность получения федерального гранта в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также льготных микрозаймов в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области. В этом году 44 социальных предпринимателя Ленинградской области получили гранты на реализацию бизнес-проектов на общую сумму 20 миллионов рублей.
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бизнес, налоги
17:30 01.11.2021
 

В Ленобласти снизят налоговую ставку для работающего в соцсфере бизнеса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области снизят налоговую ставку с 6% до 1% для бизнеса, работающего в сфере образования, культуры, медицины и спорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен региональным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
Рубли - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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"Законодательное собрание Ленинградской области уже поддержало в первом чтении этот законопроект", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что организации в сфере образования, культуры, медицины, социальных услуг, физкультуры и спорта, а также организации, у которых в штате занято более 50% граждан из числа социально уязвимых категорий населения, с 2020 года имеют возможность получить себе статус "социальное предприятие", который присваивается уполномоченным органом – комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.
В перечне социальных предприятий в 2021 году состоят 160 предпринимателей Ленинградской области. В 2021 году Минэкономразвития РФ сняты ограничения по срокам подачи документов на присвоение организациями статуса "социальное предприятие", поэтому прием заявок продолжается.
"Социальная сфера становится популярной у предпринимателей Ленинградской области для создания и развития своего дела. Мы видим это, прежде всего в сфере социального обслуживания и в сфере образования. Бизнес все больше участвует в решении важных социальных задач региона. Поэтому мы разрабатываем систему поддержки этого бизнеса – проводим бизнес-акселерацию, выдаем льготные займы, снижаем налоговую ставку. Статус "социального предприятия" дает возможность предпринимателям воспользоваться этими мерами", — сказала глава областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.
Поддержка социального бизнеса реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С 2021 года для социальных предприятий, состоящих в федеральном перечне социальных предприятий, появилась возможность получения федерального гранта в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также льготных микрозаймов в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области. В этом году 44 социальных предпринимателя Ленинградской области получили гранты на реализацию бизнес-проектов на общую сумму 20 миллионов рублей.
 
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