https://ria.ru/20211101/biznes-1757258734.html

В Ленобласти снизят налоговую ставку для работающего в соцсфере бизнеса

В Ленобласти снизят налоговую ставку для работающего в соцсфере бизнеса - РИА Новости, 01.11.2021

В Ленобласти снизят налоговую ставку для работающего в соцсфере бизнеса

Власти Ленинградской области снизят налоговую ставку с 6% до 1% для бизнеса, работающего в сфере образования, культуры, медицины и спорта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:30

2021-11-01T17:30

2021-11-01T17:30

ленинградская область

бизнес

налоги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области снизят налоговую ставку с 6% до 1% для бизнеса, работающего в сфере образования, культуры, медицины и спорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен региональным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка."Законодательное собрание Ленинградской области уже поддержало в первом чтении этот законопроект", — рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что организации в сфере образования, культуры, медицины, социальных услуг, физкультуры и спорта, а также организации, у которых в штате занято более 50% граждан из числа социально уязвимых категорий населения, с 2020 года имеют возможность получить себе статус "социальное предприятие", который присваивается уполномоченным органом – комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.В перечне социальных предприятий в 2021 году состоят 160 предпринимателей Ленинградской области. В 2021 году Минэкономразвития РФ сняты ограничения по срокам подачи документов на присвоение организациями статуса "социальное предприятие", поэтому прием заявок продолжается.Поддержка социального бизнеса реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С 2021 года для социальных предприятий, состоящих в федеральном перечне социальных предприятий, появилась возможность получения федерального гранта в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также льготных микрозаймов в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области. В этом году 44 социальных предпринимателя Ленинградской области получили гранты на реализацию бизнес-проектов на общую сумму 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211101/finansirovanie-1757229337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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