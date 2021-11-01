В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции
Депутат Рады Волошин: Турция нанесла оплеуху Зеленскому замечанием по Bayraktar
© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высмеял в Facebook команду президента Украины Владимира Зеленского, после реакции Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции в ответ отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.
"Еще одна оплеуха внешнеполитической команде Зеленского от "турецких союзников". Формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона на Донбассе Анкара не имеет никакого отношения. Но это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте мое имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров не может не умилять", — написал Волошин.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.