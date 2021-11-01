https://ria.ru/20211101/bespilotnik-1757137129.html

Турция публично унизила Зеленского, похваставшегося Bayraktar

В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции - РИА Новости, 01.11.2021

Турция публично унизила Зеленского, похваставшегося Bayraktar

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высмеял в Facebook команду президента Украины Владимира Зеленского, после реакции... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T02:30

2021-11-01T02:30

2021-11-01T02:30

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украина

киев

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владимир зеленский

министерство обороны украины

олег волошин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высмеял в Facebook команду президента Украины Владимира Зеленского, после реакции Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции в ответ отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.

https://ria.ru/20211101/dron-1757136416.html

украина

киев

турция

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в мире, украина, киев, турция, владимир зеленский, министерство обороны украины, олег волошин, ситуация в днр и лнр