Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/bespilotnik-1757137129.html
Турция публично унизила Зеленского, похваставшегося Bayraktar
В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции - РИА Новости, 01.11.2021
Турция публично унизила Зеленского, похваставшегося Bayraktar
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высмеял в Facebook команду президента Украины Владимира Зеленского, после реакции... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T02:30
2021-11-01T02:30
в мире
украина
киев
турция
владимир зеленский
министерство обороны украины
олег волошин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756485731_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_374a6affb59f4609601959e00e015f01.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высмеял в Facebook команду президента Украины Владимира Зеленского, после реакции Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции в ответ отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.
https://ria.ru/20211101/dron-1757136416.html
украина
киев
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756485731_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_1fd12ea1ef1d5e8cc4f34f5c82ef9b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, турция, владимир зеленский, министерство обороны украины, олег волошин, ситуация в днр и лнр
02:30 01.11.2021
 
В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции

Депутат Рады Волошин: Турция нанесла оплеуху Зеленскому замечанием по Bayraktar

© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высмеял в Facebook команду президента Украины Владимира Зеленского, после реакции Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции в ответ отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.

"Еще одна оплеуха внешнеполитической команде Зеленского от "турецких союзников". Формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона на Донбассе Анкара не имеет никакого отношения. Но это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте мое имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров не может не умилять", — написал Волошин.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.
Беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
02:12
NI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких слов
 
В миреУкраинаКиевТурцияВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныОлег ВолошинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55При нападении боевиков в Сирии погиб один военный
03:51Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре
03:44ФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиян
03:37В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии
03:26Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
03:24В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов
03:16На Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным
03:15Стало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцев
03:15Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты
03:11Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре
03:00Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее
03:00Эксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличные
02:30В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции
02:15Эксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергию
02:15Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома
02:12NI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких слов
01:51Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках
01:44На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России
01:18"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве
01:15Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными
Лента новостейМолния
При нападении боевиков в Сирии погиб один военныйНазваны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябреФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиянВ России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергииВрач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщинВ ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долговНа Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед ПутинымСтало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцевЭксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной картыЭксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябреЛечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнееЭксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличныеВ Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от ТурцииЭксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергиюВрач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдромаNI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких словМакрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодкахНа Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в ТувеРоссиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными