https://ria.ru/20211101/bazy-1757190677.html

Лавров рассказал о предостережении Путина Байдену

Лавров рассказал о предостережении Путина Байдену - РИА Новости, 01.11.2021

Лавров рассказал о предостережении Путина Байдену

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в июне предостерегал американского лидера от попыток создать военные базы в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:04

2021-11-01T13:04

2021-11-01T13:20

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азия

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сергей лавров

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в июне предостерегал американского лидера от попыток создать военные базы в странах Центральной Азии на фоне событий в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что США обращались с таким предложением не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и другим странам."Обращения такие были и к пакистанцам, они отказались, Узбекистан публично заявил, что их конституция не предусматривает подобного рода действий с размещением военных баз на своей территории, ну и киргизы публично устами президента заявили о том, что они не хотят этого", - добавил Лавров."Но зная назойливость американцев, я не исключаю, что они будут продолжать заходить с разных сторон с одной и той же темой. Последнее, что я слышал – якобы они уже Индию пытаются затянуть в то, чтобы предоставить Пентагону какие-то возможности на индийской территории", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20210928/bazy-1752103165.html

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в мире, сша, азия, владимир путин, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия