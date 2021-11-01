13:04 01.11.2021 (обновлено: 13:20 01.11.2021)
Лавров рассказал о предостережении Путина Байдену
Лавров: Путин предостерегал Байдена от попыток разместить военные базы в Центральной Азии
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в июне предостерегал американского лидера от попыток создать военные базы в странах Центральной Азии на фоне событий в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В этой связи мы с самого начала, и президент сказал об этом Байдену в июне, когда они встречались в Женеве, - потому что эта тема всплыла, уже предвидели, что будет происходить, - и Путин сказал Байдену: "Мы категорически против того, чтобы вы пытались, как мы слышали, договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры для того, чтобы наносить, при необходимости, так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана", - сказал Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".
Лавров отметил, что США обращались с таким предложением не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и другим странам.
"Обращения такие были и к пакистанцам, они отказались, Узбекистан публично заявил, что их конституция не предусматривает подобного рода действий с размещением военных баз на своей территории, ну и киргизы публично устами президента заявили о том, что они не хотят этого", - добавил Лавров.
"Но зная назойливость американцев, я не исключаю, что они будут продолжать заходить с разных сторон с одной и той же темой. Последнее, что я слышал – якобы они уже Индию пытаются затянуть в то, чтобы предоставить Пентагону какие-то возможности на индийской территории", - сказал Лавров.
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