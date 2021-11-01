https://ria.ru/20211101/bayden-1757282747.html

Он недееспособен. Поведение Байдена на саммите шокировало американцев

В США задумались о дееспособности Байдена после кадров с саммита в Глазго - РИА Новости, 01.11.2021

Он недееспособен. Поведение Байдена на саммите шокировало американцев

В Сети быстро набрали популярность кадры с президентом США Джо Байденом, борющимся со сном во время климатического саммита в Глазго. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:38

2021-11-01T19:38

2021-11-01T20:44

в мире

сша

глазго (город)

джо байден

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети быстро набрали популярность кадры с президентом США Джо Байденом, борющимся со сном во время климатического саммита в Глазго."Байден, кажется, уснул во время вступительной речи на COP26", — подписал видео автор, журналист The Washington Post Зак Браун. Кадры он опубликовал в своем Twitter.На видео Байден прикрывает глаза. В конце к нему подходит сотрудник и "будит" президента вопросом.Ролик набрал десять тысяч лайков и пару тысяч комментариев. Мнение пользователей оказалось неоднозначным. Многие усомнились, в силах ли глава Белого дома руководить страной."Интересно, что сказал ему помощник, когда будил?" — сыронизировал другой."В такие моменты я говорю своим детям, что просто отдыхаю", — пошутил еще один пользователь.При этом нашлись комментаторы, вставшие на защиту американского лидера."Ему под 80. Самая ответственная работа в мире. Прикрыть на секунду глаза при таком графике вполне позволительно", — предположил пользователь Twitter."Ужасное ощущение, когда уже не можешь держать глаза открытыми и при этом знаешь, что не можешь уснуть", — поделился впечатлениями другой.Многие комментаторы сказали в оправдание, что Байден был в защитной маске, ограничивающей поступление кислорода в легкие, а вступительные речи на конференциях "скучные".Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго.В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Байден в своем выступлении на саммите подчеркнул, что изменение климата — это угроза самому существованию человечества.

https://ria.ru/20210829/usnul-1747733199.html

https://ria.ru/20210812/bayden-1745517452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, глазго (город), джо байден