https://ria.ru/20211101/bayden-1757282747.html
Он недееспособен. Поведение Байдена на саммите шокировало американцев
В США задумались о дееспособности Байдена после кадров с саммита в Глазго - РИА Новости, 01.11.2021
Он недееспособен. Поведение Байдена на саммите шокировало американцев
В Сети быстро набрали популярность кадры с президентом США Джо Байденом, борющимся со сном во время климатического саммита в Глазго. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:38
2021-11-01T19:38
2021-11-01T20:44
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети быстро набрали популярность кадры с президентом США Джо Байденом, борющимся со сном во время климатического саммита в Глазго."Байден, кажется, уснул во время вступительной речи на COP26", — подписал видео автор, журналист The Washington Post Зак Браун. Кадры он опубликовал в своем Twitter.На видео Байден прикрывает глаза. В конце к нему подходит сотрудник и "будит" президента вопросом.Ролик набрал десять тысяч лайков и пару тысяч комментариев. Мнение пользователей оказалось неоднозначным. Многие усомнились, в силах ли глава Белого дома руководить страной."Интересно, что сказал ему помощник, когда будил?" — сыронизировал другой."В такие моменты я говорю своим детям, что просто отдыхаю", — пошутил еще один пользователь.При этом нашлись комментаторы, вставшие на защиту американского лидера."Ему под 80. Самая ответственная работа в мире. Прикрыть на секунду глаза при таком графике вполне позволительно", — предположил пользователь Twitter."Ужасное ощущение, когда уже не можешь держать глаза открытыми и при этом знаешь, что не можешь уснуть", — поделился впечатлениями другой.Многие комментаторы сказали в оправдание, что Байден был в защитной маске, ограничивающей поступление кислорода в легкие, а вступительные речи на конференциях "скучные".Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго.В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Байден в своем выступлении на саммите подчеркнул, что изменение климата — это угроза самому существованию человечества.
https://ria.ru/20210829/usnul-1747733199.html
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в мире, сша, глазго (город), джо байден
19:38 01.11.2021 (обновлено: 20:44 01.11.2021)
В США задумались о дееспособности Байдена после кадров с саммита в Глазго
В Сети появилось видео с едва уснувшим Байденом на саммите в Глазго
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
В Сети быстро набрали популярность кадры с президентом США Джо Байденом
, борющимся со сном во время климатического саммита в Глазго
.
"Байден, кажется, уснул во время вступительной речи на COP26", — подписал видео автор, журналист The Washington Post Зак Браун. Кадры он опубликовал в своем Twitter
.
На видео Байден прикрывает глаза. В конце к нему подходит сотрудник и "будит" президента вопросом.
Ролик набрал десять тысяч лайков и пару тысяч комментариев. Мнение пользователей оказалось неоднозначным. Многие усомнились, в силах ли глава Белого дома руководить страной.
"Вопрос должен быть задан. Годится ли он для этой работы? Он добился удивительных вещей и кажется таким добрым, но я бы хотел, чтобы вместо него был кто-то другой. Будем честными", — написал один из комментаторов.
"Интересно, что сказал ему помощник, когда будил?" — сыронизировал другой.
"В такие моменты я говорю своим детям, что просто отдыхаю", — пошутил еще один пользователь.
При этом нашлись комментаторы, вставшие на защиту американского лидера.
"Ему под 80. Самая ответственная работа в мире. Прикрыть на секунду глаза при таком графике вполне позволительно", — предположил пользователь Twitter.
"Ужасное ощущение, когда уже не можешь держать глаза открытыми и при этом знаешь, что не можешь уснуть", — поделился впечатлениями другой.
Многие комментаторы сказали в оправдание, что Байден был в защитной маске, ограничивающей поступление кислорода в легкие, а вступительные речи на конференциях "скучные".
Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (COP26), организованная Великобританией
в партнерстве с Италией
, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго.
В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
Байден в своем выступлении на саммите подчеркнул, что изменение климата — это угроза самому существованию человечества.