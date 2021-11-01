https://ria.ru/20211101/bayden-1757277634.html

Байден извинился перед мировым сообществом за решения Трампа

Байден извинился перед мировым сообществом за решения Трампа - РИА Новости, 01.11.2021

Байден извинился перед мировым сообществом за решения Трампа

Президент США Джо Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника республиканца Дональда Трампа вывести страну из Парижского... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:06

2021-11-01T19:06

2021-11-01T19:06

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глазго (город)

джо байден

дональд трамп

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ГЛАЗГО, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника республиканца Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату."Полагаю, я не должен просить прощения, но я прошу прощения за то, что США при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения", - сказал Байден, выступая в рамках проходящей в эти дни климатической конференции в Глазго (COP26).В 2017 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает участие в Парижском соглашении по климату. Джо Байден, одержавший победу над Трампом в президентских выборах 2020 года, вскоре после своей инаугурации подписал указ о возвращении США в список стран-участниц соглашения.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211101/bayden-1757273498.html

https://ria.ru/20210422/klimat-1729490144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, глазго (город), джо байден, дональд трамп