https://ria.ru/20211101/bayden-1757273498.html

Байден назвал угрозу для существования человечества

Байден назвал угрозу для существования человечества - РИА Новости, 01.11.2021

Байден назвал угрозу для существования человечества

Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата - это угроза самому существованию человечества. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:39

2021-11-01T18:39

2021-11-01T18:39

в мире

сша

глазго (город)

великобритания

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата - это угроза самому существованию человечества."Это вызов всей нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления стоимость бездействия возрастает", - сказал Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие в саммите подтвердили более 120 мировых лидеров. Они изложат действия, которые предпринимают внутри страны и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке. Ключевая цель председательства Великобритании в СОР - поддержание предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса, а также активизация финансирования в области климата и усилий по адаптации к последствиям изменения климата.

https://ria.ru/20211101/dzhonson-1757246926.html

сша

глазго (город)

великобритания

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в мире, сша, глазго (город), великобритания, джо байден