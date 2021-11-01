https://ria.ru/20211101/bayden-1757273498.html
Байден назвал угрозу для существования человечества
Байден назвал угрозу для существования человечества - РИА Новости, 01.11.2021
Байден назвал угрозу для существования человечества
Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата - это угроза самому существованию человечества. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:39
2021-11-01T18:39
2021-11-01T18:39
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великобритания
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата - это угроза самому существованию человечества."Это вызов всей нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления стоимость бездействия возрастает", - сказал Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие в саммите подтвердили более 120 мировых лидеров. Они изложат действия, которые предпринимают внутри страны и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке. Ключевая цель председательства Великобритании в СОР - поддержание предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса, а также активизация финансирования в области климата и усилий по адаптации к последствиям изменения климата.
https://ria.ru/20211101/dzhonson-1757246926.html
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в мире, сша, глазго (город), великобритания, джо байден
Байден назвал угрозу для существования человечества
Байден назвал изменение климата угрозой существования человечества