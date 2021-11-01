https://ria.ru/20211101/bayden-1757208673.html

В США анонсировали "сильное заявление" Байдена на саммите по климату

В США анонсировали "сильное заявление" Байдена на саммите по климату - РИА Новости, 01.11.2021

В США анонсировали "сильное заявление" Байдена на саммите по климату

Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго выступит с "сильным заявлением", заявил советник американского лидера по национальной безопасности... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:24

2021-11-01T14:24

2021-11-01T15:43

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго выступит с "сильным заявлением", заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Это будет очень сильное заявление о его личных обязательствах и обязательствах нашей страны. Мы не только выполним свою часть, но и поможем направить мир с тем, чтобы мобилизовать <...> усилия для достижения наших целей", - сообщил он журналистам на борту самолета, трансляцию вел сайт Белого дома.По словам Салливана, президент расскажет, что США готовы сделать, чтобы выполнить свои обязательства, а также о достигнутом в этом году прогрессе и работе, которую предстоит проделать.Он добавил, что Байден также укажет, что нельзя выбирать между защитой климата и экономическим процветанием, так как правильная стратегия должна включать в себя обе задачи. Помимо этого, Байден обсудит, как можно помочь развивающимся странам справиться с последствиями климатических изменений, сообщил советник президента США.Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго.

https://ria.ru/20211031/g20-1757101335.html

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глазго (город)

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в мире, сша, италия, оон, глазго (город), джо байден, джейк салливан