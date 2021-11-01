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СК запросил у Белоруссии доказательства по делу об убийстве экс-банкира
СК запросил у Белоруссии доказательства по делу об убийстве экс-банкира - РИА Новости, 01.11.2021
СК запросил у Белоруссии доказательства по делу об убийстве экс-банкира
Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным в рамках рабочей встречи с белорусскими коллегами был передан запрос о получении доказательств в расследовании дела... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:40
2021-11-01T20:40
белоруссия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным в рамках рабочей встречи с белорусскими коллегами был передан запрос о получении доказательств в расследовании дела об убийстве экс-главы банка "Смоленский" и членов его семьи, сообщается на сайте СК РФ."Олег Станиславович Шандарович и Александр Иванович Бастрыкин обсудили детали вызвавшего широкий общественный резонанс уголовного дела об убийстве экс-главы банка "Смоленский" Михаила Яхонтова и членов его семьи Андреем Скрипкиным, совершившим суицид, после того, как скрылся на территории соседнего государства. В целях установления всех деталей произошедшего, российской стороной белорусским коллегам передан запрос о получении доказательственной базы в рамках расследования данного уголовного дела", - говорится в сообщении.Добавляется, что участники встречи также отметили важность расследования геноцида гражданского населения на территории бывших Республик Советского Союза, в том числе и в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны."Руководители ведомств обсудили вопросы взаимодействия в сфере противодействия киберпреступности, экстремистским проявлениям, достигли ряд договоренностей о взаимном обмене научно-методическими наработками по этой тематике. Участники встречи выразили готовность сотрудничества в части проведения общих спортивных межведомственных мероприятий, развития воспитательных и образовательных программ и проектов для студентов и кадет", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственные комитеты двух государств активно развивают практическое взаимодействие, в рамках подписанных между ведомствами соглашений. Переговорный механизм в формате Россия – Беларусь на уровне глав СК на протяжении более 10 лет служит интересам развития и укрепления взаимовыгодных отношений для создания условий безопасной жизни граждан."По итогам переговоров констатирована близость позиций по всем обсуждавшимся вопросам. Подтверждена важность продолжения практики регулярных контактов в целях дальнейшего углубления взаимодействия следственных комитетов двух стран в условиях неослабевающего внешнего давления", - говорится в сообщении.Добавляется, также, что рабочая поездка глав СК продолжается, планируется посещение Госкомитета судебных экспертиз для обсуждения производства экспертиз и их совершенствования.
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белоруссия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия
20:40 01.11.2021
 
СК запросил у Белоруссии доказательства по делу об убийстве экс-банкира

Бастрыкин запросил у Белоруссии доказательства по делу об убийстве экс-главы банка

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным в рамках рабочей встречи с белорусскими коллегами был передан запрос о получении доказательств в расследовании дела об убийстве экс-главы банка "Смоленский" и членов его семьи, сообщается на сайте СК РФ.
"Олег Станиславович Шандарович и Александр Иванович Бастрыкин обсудили детали вызвавшего широкий общественный резонанс уголовного дела об убийстве экс-главы банка "Смоленский" Михаила Яхонтова и членов его семьи Андреем Скрипкиным, совершившим суицид, после того, как скрылся на территории соседнего государства. В целях установления всех деталей произошедшего, российской стороной белорусским коллегам передан запрос о получении доказательственной базы в рамках расследования данного уголовного дела", - говорится в сообщении.
Добавляется, что участники встречи также отметили важность расследования геноцида гражданского населения на территории бывших Республик Советского Союза, в том числе и в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.
"Руководители ведомств обсудили вопросы взаимодействия в сфере противодействия киберпреступности, экстремистским проявлениям, достигли ряд договоренностей о взаимном обмене научно-методическими наработками по этой тематике. Участники встречи выразили готовность сотрудничества в части проведения общих спортивных межведомственных мероприятий, развития воспитательных и образовательных программ и проектов для студентов и кадет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что следственные комитеты двух государств активно развивают практическое взаимодействие, в рамках подписанных между ведомствами соглашений. Переговорный механизм в формате Россия – Беларусь на уровне глав СК на протяжении более 10 лет служит интересам развития и укрепления взаимовыгодных отношений для создания условий безопасной жизни граждан.
"По итогам переговоров констатирована близость позиций по всем обсуждавшимся вопросам. Подтверждена важность продолжения практики регулярных контактов в целях дальнейшего углубления взаимодействия следственных комитетов двух стран в условиях неослабевающего внешнего давления", - говорится в сообщении.
Добавляется, также, что рабочая поездка глав СК продолжается, планируется посещение Госкомитета судебных экспертиз для обсуждения производства экспертиз и их совершенствования.
 
БелоруссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)КриминалРоссия
 
 
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