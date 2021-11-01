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Экс-глава района в Башкирии выделил сиротам аварийное жилье
Экс-глава района в Башкирии выделил сиротам аварийное жилье - РИА Новости, 01.11.2021
Экс-глава района в Башкирии выделил сиротам аварийное жилье
Бывшего главу Белорецкого района Башкирии Владислава Миронова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями: он выделил изношенные и непригодные для... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:03
2021-11-01T20:03
происшествия
белорецкий район
республика башкортостан
госжилинспекция
жилье
сироты
криминал
россия
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего главу Белорецкого района Башкирии Владислава Миронова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями: он выделил изношенные и непригодные для жилья дома 16 сиротам, сообщили в прокуратуре региона.По версии следствия, в 2012-2014 годах Миронов предоставил 16 сиротам жилые дома, приобретенные администрацией на вторичном рынке, без осмотра их санитарного и технического состояния межведомственной комиссией либо иными квалифицированными специалистами в области строительства."Прокурорской проверкой, проведенной с привлечением специалистов Госжилинспекции, установлено, что общий физический износ домов, срок эксплуатации которых на момент их приобретения варьировался от 52 до 86 лет, превышал 50%. Дома были небезопасны и непригодны для проживания граждан", - сообщает прокуратура Башкирии.Отмечается, что в отношении 48-летнего экс-мэра района было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"."Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего бывшего главы администрации Белорецкого района Владислава Миронова. Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Миронов возглавлял Белорецкий район с 2010 по 2020 годы.
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происшествия, белорецкий район, республика башкортостан, госжилинспекция, жилье, сироты, криминал, россия
20:03 01.11.2021
 
Экс-глава района в Башкирии выделил сиротам аварийное жилье

Прокуратура: экс-глава района в Башкирии выделил сиротам непригодные для жилья дома

© РИА Новости / Владимир Лавров / Перейти в фотобанкВетхое жилье
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Лавров
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего главу Белорецкого района Башкирии Владислава Миронова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями: он выделил изношенные и непригодные для жилья дома 16 сиротам, сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, в 2012-2014 годах Миронов предоставил 16 сиротам жилые дома, приобретенные администрацией на вторичном рынке, без осмотра их санитарного и технического состояния межведомственной комиссией либо иными квалифицированными специалистами в области строительства.
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"Прокурорской проверкой, проведенной с привлечением специалистов Госжилинспекции, установлено, что общий физический износ домов, срок эксплуатации которых на момент их приобретения варьировался от 52 до 86 лет, превышал 50%. Дома были небезопасны и непригодны для проживания граждан", - сообщает прокуратура Башкирии.
Отмечается, что в отношении 48-летнего экс-мэра района было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
"Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего бывшего главы администрации Белорецкого района Владислава Миронова. Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Миронов возглавлял Белорецкий район с 2010 по 2020 годы.
 
ПроисшествияБелорецкий районРеспублика БашкортостанГосжилинспекцияЖильеСиротыКриминалРоссия
 
 
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