https://ria.ru/20211101/basaev-1757211633.html

Жителей района в Астрахани попросили помочь в розыске члена банды Басаева

Жителей района в Астрахани попросили помочь в розыске члена банды Басаева - РИА Новости, 01.11.2021

Жителей района в Астрахани попросили помочь в розыске члена банды Басаева

УФСИН России по Астраханской области попросило жителей Трусовского района Астрахани предоставить записи с наружных камер наблюдения для розыска сбежавшего из... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:36

2021-11-01T14:36

2021-11-01T14:36

происшествия

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. УФСИН России по Астраханской области попросило жителей Трусовского района Астрахани предоставить записи с наружных камер наблюдения для розыска сбежавшего из психбольницы преступника, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнил, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.В понедельник региональный УФСИН предоставил агентству видео с камеры наблюдения одного из магазинов в Астрахани, на котором был замечен преступник."УФСИН России по Астраханской области обращается к жителям Трусовского района Астрахани, имеющим камеры наружного видеонаблюдения на частных домах, дачах, гаражах, магазинах и так далее. Камеры могли зафиксировать разыскиваемого преступника... Просим вас оказать содействие и предоставить видеоматериал с 27 октября 2021 года по настоящее время", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что обратиться в дежурную службу УФСИН России по Астраханской области можно по телефону 8(8512)39-04-60 или по адресу улица Советской милиции, 7.За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211101/nagrada-1757187175.html

https://ria.ru/20211028/pobeg-1756656844.html

астраханская область

астрахань

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происшествия, астраханская область, астрахань, здоровье - общество, россия