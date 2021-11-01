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Жителей района в Астрахани попросили помочь в розыске члена банды Басаева
Жителей района в Астрахани попросили помочь в розыске члена банды Басаева - РИА Новости, 01.11.2021
Жителей района в Астрахани попросили помочь в розыске члена банды Басаева
УФСИН России по Астраханской области попросило жителей Трусовского района Астрахани предоставить записи с наружных камер наблюдения для розыска сбежавшего из... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:36
2021-11-01T14:36
происшествия
астраханская область
астрахань
здоровье - общество
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. УФСИН России по Астраханской области попросило жителей Трусовского района Астрахани предоставить записи с наружных камер наблюдения для розыска сбежавшего из психбольницы преступника, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнил, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.В понедельник региональный УФСИН предоставил агентству видео с камеры наблюдения одного из магазинов в Астрахани, на котором был замечен преступник."УФСИН России по Астраханской области обращается к жителям Трусовского района Астрахани, имеющим камеры наружного видеонаблюдения на частных домах, дачах, гаражах, магазинах и так далее. Камеры могли зафиксировать разыскиваемого преступника... Просим вас оказать содействие и предоставить видеоматериал с 27 октября 2021 года по настоящее время", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что обратиться в дежурную службу УФСИН России по Астраханской области можно по телефону 8(8512)39-04-60 или по адресу улица Советской милиции, 7.За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211101/nagrada-1757187175.html
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происшествия, астраханская область, астрахань, здоровье - общество, россия
14:36 01.11.2021
 
Жителей района в Астрахани попросили помочь в розыске члена банды Басаева

УФСИН попросило жителей района в Астрахани попросили помочь в розыске члена банды Басаева

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. УФСИН России по Астраханской области попросило жителей Трусовского района Астрахани предоставить записи с наружных камер наблюдения для розыска сбежавшего из психбольницы преступника, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнил, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.
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В понедельник региональный УФСИН предоставил агентству видео с камеры наблюдения одного из магазинов в Астрахани, на котором был замечен преступник.
"УФСИН России по Астраханской области обращается к жителям Трусовского района Астрахани, имеющим камеры наружного видеонаблюдения на частных домах, дачах, гаражах, магазинах и так далее. Камеры могли зафиксировать разыскиваемого преступника... Просим вас оказать содействие и предоставить видеоматериал с 27 октября 2021 года по настоящее время", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обратиться в дежурную службу УФСИН России по Астраханской области можно по телефону 8(8512)39-04-60 или по адресу улица Советской милиции, 7.
За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тысяч рублей.
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