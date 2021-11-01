Тамбовская область возобновила регулярное авиасообщение с Москвой
"Одним из первых пассажиров рейса стал врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, возобновление регулярного авиасообщения со столицей стало одной из первых его инициатив. Эту задачу удалось решить в максимально сжатые сроки", - сказал представитель пресс-службы.
Егоров на месте провел совещание по развитию аэропортового комплекса.
"В наших планах – повышение показателей экономики региона и реализация крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что возобновление авиасообщения Тамбова с финансовым центром страны повысит темпы развития нашего региона. И для тех, кто родом из Тамбова и живет в Москве, это будет поводом чаще встречаться с родными и друзьями. В конечном счете, все делается для улучшения жизни людей", - приводит пресс-служба слова Егорова на совещании.
Как отметил собеседник агентства, уже разработан проект реконструкции аэропорта, который предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, нового аэровокзала и единого многофункционального комплекса для аэропортовых служб, а также современной инженерной инфраструктуры. На эти цели требуется 4,3 миллиарда рублей (по ценам первого квартала 2021 года).
В пресс-службе уточнили, что полетная программа расписана до конца года: рейсы будут осуществляться дважды в неделю. При этом для ряда категорий граждан РФ – женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет при оформлении билетов действует специальный льготный тариф.