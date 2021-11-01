https://ria.ru/20211101/aviasoobschenie-1757242777.html

Тамбовская область возобновила регулярное авиасообщение с Москвой

Тамбовская область возобновила регулярное авиасообщение с Москвой - РИА Новости, 01.11.2021

Тамбовская область возобновила регулярное авиасообщение с Москвой

Регулярное авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновлено после почти двухлетнего перерыва; в понедельник рейс компании "РусЛайн" из столицы приземлился в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:34

2021-11-01T16:34

2021-11-01T16:34

тверская область

тамбов

максим егоров

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ТАМБОВ, 1 ноя – РИА Новости. Регулярное авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновлено после почти двухлетнего перерыва; в понедельник рейс компании "РусЛайн" из столицы приземлился в аэропорту "Тамбов" (Донское), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Егоров на месте провел совещание по развитию аэропортового комплекса.Как отметил собеседник агентства, уже разработан проект реконструкции аэропорта, который предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, нового аэровокзала и единого многофункционального комплекса для аэропортовых служб, а также современной инженерной инфраструктуры. На эти цели требуется 4,3 миллиарда рублей (по ценам первого квартала 2021 года).В пресс-службе уточнили, что полетная программа расписана до конца года: рейсы будут осуществляться дважды в неделю. При этом для ряда категорий граждан РФ – женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет при оформлении билетов действует специальный льготный тариф.

https://ria.ru/20211020/stroitelstvo-1755467851.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбов, максим егоров