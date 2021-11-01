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Тверская область
https://ria.ru/20211101/aviasoobschenie-1757242777.html
Тамбовская область возобновила регулярное авиасообщение с Москвой
Тамбовская область возобновила регулярное авиасообщение с Москвой - РИА Новости, 01.11.2021
Тамбовская область возобновила регулярное авиасообщение с Москвой
Регулярное авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновлено после почти двухлетнего перерыва; в понедельник рейс компании "РусЛайн" из столицы приземлился в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:34
2021-11-01T16:34
тверская область
тамбов
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ТАМБОВ, 1 ноя – РИА Новости. Регулярное авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновлено после почти двухлетнего перерыва; в понедельник рейс компании "РусЛайн" из столицы приземлился в аэропорту "Тамбов" (Донское), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Егоров на месте провел совещание по развитию аэропортового комплекса.Как отметил собеседник агентства, уже разработан проект реконструкции аэропорта, который предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, нового аэровокзала и единого многофункционального комплекса для аэропортовых служб, а также современной инженерной инфраструктуры. На эти цели требуется 4,3 миллиарда рублей (по ценам первого квартала 2021 года).В пресс-службе уточнили, что полетная программа расписана до конца года: рейсы будут осуществляться дважды в неделю. При этом для ряда категорий граждан РФ – женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет при оформлении билетов действует специальный льготный тариф.
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тамбов, максим егоров
16:34 01.11.2021
 

Тамбовская область возобновила регулярное авиасообщение с Москвой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "РусЛайн"
Самолет авиакомпании РусЛайн - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАМБОВ, 1 ноя – РИА Новости. Регулярное авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновлено после почти двухлетнего перерыва; в понедельник рейс компании "РусЛайн" из столицы приземлился в аэропорту "Тамбов" (Донское), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Одним из первых пассажиров рейса стал врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, возобновление регулярного авиасообщения со столицей стало одной из первых его инициатив. Эту задачу удалось решить в максимально сжатые сроки", - сказал представитель пресс-службы.
Егоров на месте провел совещание по развитию аэропортового комплекса.
"В наших планах – повышение показателей экономики региона и реализация крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что возобновление авиасообщения Тамбова с финансовым центром страны повысит темпы развития нашего региона. И для тех, кто родом из Тамбова и живет в Москве, это будет поводом чаще встречаться с родными и друзьями. В конечном счете, все делается для улучшения жизни людей", - приводит пресс-служба слова Егорова на совещании.
Как отметил собеседник агентства, уже разработан проект реконструкции аэропорта, который предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, нового аэровокзала и единого многофункционального комплекса для аэропортовых служб, а также современной инженерной инфраструктуры. На эти цели требуется 4,3 миллиарда рублей (по ценам первого квартала 2021 года).
В пресс-службе уточнили, что полетная программа расписана до конца года: рейсы будут осуществляться дважды в неделю. При этом для ряда категорий граждан РФ – женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет при оформлении билетов действует специальный льготный тариф.
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Тверская областьТамбовМаксим Егоров
 
 
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