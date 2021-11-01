https://ria.ru/20211101/aviakerosin-1757213581.html
Цена авиакеросина обновила рекорд на российской бирже
Цена авиакеросина обновила рекорд на российской бирже - РИА Новости, 01.11.2021
Цена авиакеросина обновила рекорд на российской бирже
Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первый день ноября обновила исторический рекорд, который был... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:41
2021-11-01T14:41
2021-11-01T14:41
экономика
аи-95
аи-92
спбмтсб
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первый день ноября обновила исторический рекорд, который был достигнут в конце прошлого месяца, превысив теперь 58,2 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России в понедельник выросла на 2,16%, до 58 217 рублей. Таким образом, обновлен прошлый рекорд в 58 118 рублей, который был достигнут 27 октября.При этом цена зимнего дизельного топлива после рекорда в пятницу (59 049 рублей) опустилась на 0,19% и составила 58 936 рублей за тонну. Вместе с ним подешевело и межсезонное дизельное топливо - на 0,14%, до 53 536 рублей, а летнее, напротив, подорожало до 52 361 рубля за тонну (+0,34%).Немного подорожал и бензин: стоимость марки Аи-92 увеличилась на 0,28%, до 53 283 рублей за тонну, а Аи-95 - на 0,15%, до 54 395 рублей.Кроме того, цена мазута выросла до 26 436 рублей (+0,15%), а сжиженных углеводородных газов (СУГов) - обвалилась до 36 485 рублей за тонну (-7,19%).
https://ria.ru/20210921/aviatoplivo-1751075951.html
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экономика, аи-95, аи-92, спбмтсб, россия
Цена авиакеросина обновила рекорд на российской бирже
Цена авиакеросина обновила рекорд на российской бирже, превысив 58 тысяч рублей за тонну