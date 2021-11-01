https://ria.ru/20211101/avariya-1757244660.html

В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 01.11.2021

В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Водитель и два пассажира иномарки погибли при столкновении с грузовиком на трассе в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:38

2021-11-01T16:38

2021-11-01T19:11

происшествия

тамбовский район

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Водитель и два пассажира иномарки погибли при столкновении с грузовиком на трассе в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Информация о ДТП на 196-м километре автодороги Р-193 "Тамбов-Воронеж" в районе населенного пункта Орловка в Тамбовском районе поступила в в экстренные службы 15.40 мск понедельника."Где-то в 15.15 (мск) произошло лобовое столкновение двух транспортных средств, это Porshe Cayenne и грузовик Man. Предварительно, в Porshe Cayenne три человека погибли. Там были водитель и два пассажира", - сказал собеседник агентства.Представитель УМВД добавил, что пока выясняется, обратился ли за медицинской помощью водитель грузовика.По данным ГУМЧС по региону, в результате ДТП погибли три человека и один травмирован."Движение на автодороге не нарушено, разлива топлива нет", - информирует ГУМЧС по региону.По данным прокуратуры Тамбовской области, авария произошла из-за выезда иномарки на встречную полосу. "В результате ДТП водитель автомобиля Porsche Cayenne 1968 года рождения и два пассажира, одна из них женщина 1997 года рождения, погибли на месте. Водитель МАН 1974 года рождения госпитализирован с черепно-мозговой травмой", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20211101/avariya-1757174756.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/avariya-1757107152.html

тамбовский район

тамбовская область

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происшествия, тамбовский район, тамбовская область