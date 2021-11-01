https://ria.ru/20211101/avariya-1757174756.html

На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой

На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 01.11.2021

На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой

Автомобиль скорой помощи и легковая Toyota столкнулись на трассе между городами Назарово и Шарыпово в Красноярском крае, в результате водитель и пассажир... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:58

2021-11-01T11:58

2021-11-01T11:58

происшествия

назарово

шарыпово

красноярский край

toyota corolla

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и легковая Toyota столкнулись на трассе между городами Назарово и Шарыпово в Красноярском крае, в результате водитель и пассажир "скорой" госпитализированы, сообщает краевой главк МВД.По его данным, ДТП произошло в понедельник на 49-м километре автодороги "Шарыпово – Назарово". По предварительным данным, за рулем иномарки была 29-летняя девушка, ехавшая из Шарыпово в Назарово. В какой-то момент она не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась с машиной скорой помощи."В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скорой госпитализированы. Водитель автомобиля Toyota Corolla и годовалый пассажир получили незначительные травмы, в момент ДТП женщина-водитель была пристегнута ремнем безопасности, ребенок находился в детском автокресле", - говорится в сообщении.На месте аварии работают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20211031/avariya-1757081208.html

назарово

шарыпово

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, назарово, шарыпово, красноярский край, toyota corolla