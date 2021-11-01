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На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 01.11.2021
На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
Автомобиль скорой помощи и легковая Toyota столкнулись на трассе между городами Назарово и Шарыпово в Красноярском крае, в результате водитель и пассажир... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:58
2021-11-01T11:58
происшествия
назарово
шарыпово
красноярский край
toyota corolla
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и легковая Toyota столкнулись на трассе между городами Назарово и Шарыпово в Красноярском крае, в результате водитель и пассажир "скорой" госпитализированы, сообщает краевой главк МВД.По его данным, ДТП произошло в понедельник на 49-м километре автодороги "Шарыпово – Назарово". По предварительным данным, за рулем иномарки была 29-летняя девушка, ехавшая из Шарыпово в Назарово. В какой-то момент она не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась с машиной скорой помощи."В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скорой госпитализированы. Водитель автомобиля Toyota Corolla и годовалый пассажир получили незначительные травмы, в момент ДТП женщина-водитель была пристегнута ремнем безопасности, ребенок находился в детском автокресле", - говорится в сообщении.На месте аварии работают сотрудники полиции.
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назарово
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происшествия, назарово, шарыпово, красноярский край, toyota corolla
11:58 01.11.2021
 
На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой

Водитель и пассажир "скорой" пострадали в ДТП на красноярской трассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и легковая Toyota столкнулись на трассе между городами Назарово и Шарыпово в Красноярском крае, в результате водитель и пассажир "скорой" госпитализированы, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, ДТП произошло в понедельник на 49-м километре автодороги "Шарыпово – Назарово". По предварительным данным, за рулем иномарки была 29-летняя девушка, ехавшая из Шарыпово в Назарово. В какой-то момент она не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась с машиной скорой помощи.
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"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скорой госпитализированы. Водитель автомобиля Toyota Corolla и годовалый пассажир получили незначительные травмы, в момент ДТП женщина-водитель была пристегнута ремнем безопасности, ребенок находился в детском автокресле", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники полиции.
 
ПроисшествияНазаровоШарыповоКрасноярский крайToyota Corolla
 
 
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