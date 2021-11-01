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Суд Гааги приобщил к делу MH17 ответы "Алмаз-Антея"

Суд Гааги приобщил к делу MH17 ответы "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 01.11.2021

Суд Гааги приобщил к делу MH17 ответы "Алмаз-Антея"

Окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины ответы российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" на вопросы защиты, в частности, РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:05

2021-11-01T20:05

2021-11-01T23:16

в мире

гаага

концерн пво "алмаз-антей"

киев

нидерланды

mh17. расследование

россия

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 1 нояб — РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины ответы российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" на вопросы защиты, в частности, о предполагаемом месте пуска ракеты, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы инстанции Анья Зандберген.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе MH17. Судья Хелейн Керстенс-Фокенс сообщила, что эксперт "Алмаз-Антея" дал защите "исчерпывающие ответы" на их письменные вопросы. Концерн вновь пришел к выводу, что сценарий, при котором ракету запустили со стороны Снежного и Первомайского, не подтверждается."Да, суд приобщил эти ответы к делу", — сказала Зандберген.Она также сообщила, что в досье включили данные "Алмаз-Антея", полученные во время опроса его эксперта.Его допрашивали в Нидерландах индивидуально, а также совместно с сотрудниками Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова просила суд сделать это повторно, но ей пришлось ограничиться письменными вопросами.Дело MH17Слушания по делу о крушении рейса MH17 начались в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ Донецка. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Россию к расследованию не допустили.ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. При этом в качестве доказательства использовалась информация из сомнительных источников — например, фотографии из соцсетей и новости из интернета.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию о том, что поразившая Boeing ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине и пущена была с подконтрольной Киеву территории. Но следователи эту информацию проигнорировали.В российском МИД заявили, что обвинения ССГ в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.

https://ria.ru/20211013/krushenie-1754347778.html

https://ria.ru/20210923/samolet-1751496268.html

https://ria.ru/20210610/mn17-1736457518.html

гаага

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в мире, гаага, концерн пво "алмаз-антей", киев, нидерланды, mh17. расследование, россия