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Родзянко покинет пост главы Американской торговой палаты в России

Родзянко покинет пост главы Американской торговой палаты в России - РИА Новости, 01.11.2021

Родзянко покинет пост главы Американской торговой палаты в России

Роберт Эйджи сменит Алексиса Родзянко на посту главы Американской торговой палаты в России (AmCham) в конце текущего года, сообщила пресс-служба палаты. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:47

2021-11-01T18:47

2021-11-01T18:47

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роберт Эйджи сменит Алексиса Родзянко на посту главы Американской торговой палаты в России (AmCham) в конце текущего года, сообщила пресс-служба палаты."Сегодня AmCham объявляет, что Алексис Родзянко в конце года покинет пост президента и главного исполнительного директора, успешно проработав в этой роли восемь лет. После обширного процесса отбора, проведенного как в России, так и в США компанией Korn Ferry - международной компанией в сфере организационного консалтинга, - Совет директоров AmCham назначил Роберта Эйджи его преемником. Роберт Эйджи займет должность президента и главного исполнительного директора AmCham на следующем заседании Совета директоров в начале декабря 2021 года", - говорится в сообщении.В Американской торговой палате отметили, что Аги обладает значительным опытом работы на российском рынке. "Он имеет более чем 30-летний опыт работы на лидерских позициях в компаниях технологического сектора, в том числе он занимал руководящие должности в компаниях Xerox и Cisco в России, а также работал в ряде компаний малого и среднего бизнеса. Роберт хорошо знаком с AmCham и уже принимал активное участие в ее деятельности: он дважды избирался в состав Совета директоров AmCham и входил в его исполнительный комитет", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602094244.html

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экономика, сша, алексис родзянко, amcham, россия