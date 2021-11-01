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На Алтае введут систему QR-кодов
На Алтае введут систему QR-кодов - РИА Новости, 01.11.2021
На Алтае введут систему QR-кодов
Власти Республики Алтай приняли решение о повсеместном введении системы QR-кодов в регионе с 29 ноября, в Горно-Алтайске и Майминском районе их введут уже с 15... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:44
2021-11-01T13:25
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Республики Алтай приняли решение о повсеместном введении системы QR-кодов в регионе с 29 ноября, в Горно-Алтайске и Майминском районе их введут уже с 15 ноября, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."Введение QR-кодов с республике запланировано с 15 ноября в Горно-Алтайске и Майминском районе – это самые густонаселенные территории, где наиболее сложная обстановка, а с 29 ноября по всей территории Республики Алтай", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что это коснется учреждений культуры, кино, театров, библиотек, спортивных учреждений и предприятий общепита."Такое решение принято в связи с осложнением эпидобстановки. За прошедшую неделю мы еще на 15,5% приросли (по заболеваемости коронавирусом), причем основной процент случаев приходится именно на Горно-Алтайск и Майминский район, поэтому здесь QR-коды вводятся с 15 ноября, чтобы и предприниматели могли подготовиться, и вместе с тем, чтобы не откладывать", - сказал Максимов.Он добавил, что решение принято оперштабом, соответствующее распоряжение в понедельник подпишет глава республики Олег Хорохордин.
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общество, республика алтай, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм
12:44 01.11.2021 (обновлено: 13:25 01.11.2021)
 
На Алтае введут систему QR-кодов

На Алтае с 29 ноября введут систему QR-кодов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Республики Алтай приняли решение о повсеместном введении системы QR-кодов в регионе с 29 ноября, в Горно-Алтайске и Майминском районе их введут уже с 15 ноября, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
"Введение QR-кодов с республике запланировано с 15 ноября в Горно-Алтайске и Майминском районе – это самые густонаселенные территории, где наиболее сложная обстановка, а с 29 ноября по всей территории Республики Алтай", - сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что это коснется учреждений культуры, кино, театров, библиотек, спортивных учреждений и предприятий общепита.
"Такое решение принято в связи с осложнением эпидобстановки. За прошедшую неделю мы еще на 15,5% приросли (по заболеваемости коронавирусом), причем основной процент случаев приходится именно на Горно-Алтайск и Майминский район, поэтому здесь QR-коды вводятся с 15 ноября, чтобы и предприниматели могли подготовиться, и вместе с тем, чтобы не откладывать", - сказал Максимов.
Он добавил, что решение принято оперштабом, соответствующее распоряжение в понедельник подпишет глава республики Олег Хорохордин.
 
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