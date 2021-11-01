https://ria.ru/20211101/altay-1757185922.html

На Алтае введут систему QR-кодов

На Алтае введут систему QR-кодов - РИА Новости, 01.11.2021

На Алтае введут систему QR-кодов

Власти Республики Алтай приняли решение о повсеместном введении системы QR-кодов в регионе с 29 ноября, в Горно-Алтайске и Майминском районе их введут уже с 15... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:44

2021-11-01T12:44

2021-11-01T13:25

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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Республики Алтай приняли решение о повсеместном введении системы QR-кодов в регионе с 29 ноября, в Горно-Алтайске и Майминском районе их введут уже с 15 ноября, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."Введение QR-кодов с республике запланировано с 15 ноября в Горно-Алтайске и Майминском районе – это самые густонаселенные территории, где наиболее сложная обстановка, а с 29 ноября по всей территории Республики Алтай", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что это коснется учреждений культуры, кино, театров, библиотек, спортивных учреждений и предприятий общепита."Такое решение принято в связи с осложнением эпидобстановки. За прошедшую неделю мы еще на 15,5% приросли (по заболеваемости коронавирусом), причем основной процент случаев приходится именно на Горно-Алтайск и Майминский район, поэтому здесь QR-коды вводятся с 15 ноября, чтобы и предприниматели могли подготовиться, и вместе с тем, чтобы не откладывать", - сказал Максимов.Он добавил, что решение принято оперштабом, соответствующее распоряжение в понедельник подпишет глава республики Олег Хорохордин.

https://ria.ru/20211031/testirovanie-1757068751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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