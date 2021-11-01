https://ria.ru/20211101/album-1757170403.html

Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом

Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом - РИА Новости, 01.11.2021

Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом

Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом — "Stil sucks". О его выходе музыканты сообщили в своем Instagram-аккаунте. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:50

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культура

limp bizkit

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом — "Stil sucks". О его выходе музыканты сообщили в своем Instagram-аккаунте. Пластинка доступна на цифровых платформах.Известно, что рокеры сначала хотели назвать новый сборник "Stampede of the Disco Elephants", однако в итоге его переименовали. В альбом вошло 12 песен, среди них трек "Dad vibes". Он был выпущен в качестве сингла в конце сентября. Однако фанаты группы могли услышать его ранее — Limp Bizkit представила его в июле на фестивале Lollapalooza. Предыдущий диск "Gold Cobra" у команды вышел в 2011 году.Американская рэп-метал группа Limp Bizkit была основана в 1994 году. Команда трижды номинировалась на премию "Грэмми".

https://ria.ru/20211030/music-1756909403.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

limp bizkit, новости культуры, музыка