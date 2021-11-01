https://ria.ru/20211101/album-1757170403.html
Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом
Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом - РИА Новости, 01.11.2021
Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом
Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом — "Stil sucks". О его выходе музыканты сообщили в своем Instagram-аккаунте. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:50
2021-11-01T12:50
2021-11-01T12:50
культура
limp bizkit
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музыка
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом — "Stil sucks". О его выходе музыканты сообщили в своем Instagram-аккаунте. Пластинка доступна на цифровых платформах.Известно, что рокеры сначала хотели назвать новый сборник "Stampede of the Disco Elephants", однако в итоге его переименовали. В альбом вошло 12 песен, среди них трек "Dad vibes". Он был выпущен в качестве сингла в конце сентября. Однако фанаты группы могли услышать его ранее — Limp Bizkit представила его в июле на фестивале Lollapalooza. Предыдущий диск "Gold Cobra" у команды вышел в 2011 году.Американская рэп-метал группа Limp Bizkit была основана в 1994 году. Команда трижды номинировалась на премию "Грэмми".
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limp bizkit, новости культуры, музыка
Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом
Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом "Still sucks"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Группа Limp Bizkit выпустила первый за десять лет альбом — "Stil sucks". О его выходе музыканты сообщили
в своем Instagram-аккаунте.
Пластинка доступна на цифровых платформах.
Известно, что рокеры сначала хотели назвать новый сборник "Stampede of the Disco Elephants", однако в итоге его переименовали. В альбом вошло 12 песен, среди них трек "Dad vibes". Он был выпущен в качестве сингла в конце сентября. Однако фанаты группы могли услышать его ранее — Limp Bizkit представила его в июле на фестивале Lollapalooza.
Предыдущий диск "Gold Cobra" у команды вышел в 2011 году.
Американская рэп-метал группа Limp Bizkit была основана в 1994 году. Команда трижды номинировалась на премию "Грэмми".