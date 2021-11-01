https://ria.ru/20211101/aeroport-1757291071.html
Аэропорты Москвы в условиях тумана работают в штатном режиме
Аэропорты Москвы в условиях тумана работают в штатном режиме - РИА Новости, 01.11.2021
Аэропорты Москвы в условиях тумана работают в штатном режиме
Московские аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в условиях тумана в столице и области работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:51
2021-11-01T20:51
2021-11-01T21:00
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в условиях тумана в столице и области работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.Гидрометцентр ранее в понедельник продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", - сказала представитель "Внуково".В "Шереметьево" РИА Новости также сообщили, что туман не отразился на работе аэропорта."На данный момент все штатно", - сказал представитель "Домодедово", отметив, что видимость в районе аэродрома составляет 5 тысяч метров.
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шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), москва, домодедово (аэропорт), гидрометцентр, новости - туризм
20:51 01.11.2021 (обновлено: 21:00 01.11.2021)
Аэропорты Москвы в условиях тумана работают в штатном режиме
Московские аэропорты в условиях тумана в столице и области работают штатно