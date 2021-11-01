https://ria.ru/20211101/aeroport-1757287077.html

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана - РИА Новости, 01.11.2021

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана

Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне тумана, следует из РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:22

2021-11-01T20:22

2021-11-01T21:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 20.00 мск понедельника, во "Внуково" один рейс задержан, три отменены, в "Домодедово" - четыре рейса задержаны, 12 отменены, в "Шереметьево" - три рейса задержаны, девять отменены.Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9.00 вторника из-за тумана.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/pogoda-1756814686.html

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москва

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шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), москва, домодедово (аэропорт), гидрометцентр, новости - туризм