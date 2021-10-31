https://ria.ru/20211031/zavtrak-1757083908.html

Завтракать стало дороже

СМИ: стоимость типичного завтрака выросла до рекордного уровня - РИА Новости, 31.10.2021

Завтракать стало дороже

Стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, превысила рекордные значения за последние десять лет, пишет Financial Times. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T13:23

2021-10-31T13:23

2021-10-31T20:36

экономика

владимир путин

procter&gamble

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, превысила рекордные значения за последние десять лет, пишет Financial Times."Индикатор завтрака от FT, основанный на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес, вырос на 63 процента с 2019 года, большая часть этого скачка пришлась на период с лета этого года", — утверждается в статье.Пищевые компании, среди которых Nestlé и Procter & Gamble, повышают цены на товары, чтобы обеспечить прибыль. Они также предупреждают, что ситуация может ухудшиться. Опрошенные FT аналитики согласны с этой оценкой.По словам эксперта Уилла Оснато, сразу несколько факторов одновременно влияют на ситуацию на продовольственном рынке. Это сочетается с высоким спросом, который "превзошел любые ожидания".Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", заявил, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться.

https://rsport.ria.ru/20210607/zavtrak-1735918314.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, procter&gamble