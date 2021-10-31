https://ria.ru/20211031/zavtrak-1757083908.html
Завтракать стало дороже
СМИ: стоимость типичного завтрака выросла до рекордного уровня - РИА Новости, 31.10.2021
Завтракать стало дороже
Стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, превысила рекордные значения за последние десять лет, пишет Financial Times. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:23
2021-10-31T13:23
2021-10-31T20:36
экономика
владимир путин
procter&gamble
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, превысила рекордные значения за последние десять лет, пишет Financial Times."Индикатор завтрака от FT, основанный на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес, вырос на 63 процента с 2019 года, большая часть этого скачка пришлась на период с лета этого года", — утверждается в статье.Пищевые компании, среди которых Nestlé и Procter & Gamble, повышают цены на товары, чтобы обеспечить прибыль. Они также предупреждают, что ситуация может ухудшиться. Опрошенные FT аналитики согласны с этой оценкой.По словам эксперта Уилла Оснато, сразу несколько факторов одновременно влияют на ситуацию на продовольственном рынке. Это сочетается с высоким спросом, который "превзошел любые ожидания".Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", заявил, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться.
https://rsport.ria.ru/20210607/zavtrak-1735918314.html
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экономика, владимир путин, procter&gamble
13:23 31.10.2021 (обновлено: 20:36 31.10.2021)
СМИ: стоимость типичного завтрака выросла до рекордного уровня
FT: стоимость типичного завтрака выросла до максимального за десять лет значения