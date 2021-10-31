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Параллельная реальность: туры по "заброшкам"

Параллельная реальность: туры по "заброшкам" - РИА Новости, 31.10.2021

Параллельная реальность: туры по "заброшкам"

Выбитые окна зияют темными глазницами, двери заколочены, на ветхой крыше растут деревья. Одних туристов пугают покинутые здания, заводы и даже города. Другие,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T08:00

2021-10-31T08:00

2021-10-31T11:36

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Выбитые окна зияют темными глазницами, двери заколочены, на ветхой крыше растут деревья. Одних туристов пугают покинутые здания, заводы и даже города. Другие, напротив, сюда стремятся: привлекает жутковатая атмосфера. Все — на свой страх и риск. О специфическом обаянии "заброшек" и опасностях, которые подстерегают в подобных турах, — в материале РИА Новости.Зачем вообще туда лезть"Мне кажется, брошенные здания, особенно после того, как пройдет несколько десятилетий, выглядят очень круто. Чувствуешь себя словно в параллельной реальности", — говорит фотограф Лана Сатор. По "заброшкам" Лана гуляет уже 20 лет — с детства, прошедшего в промышленном городке. Книги с ее кадрами издавались в Японии и Швеции.Давно оставленных зданий, строений и даже городов в России (как, впрочем, и в других странах) немало. Причем как советского периода, так и дореволюционного и, естественно, — новостроек. Они привлекают туристов, сталкеров, фотографов, а еще — мародеров, бомжей, бродячих животных. Практически любой объект с точными координатами найти в Сети элементарно, да и на экскурсию можно попасть."Мотивы у каждого свои. Одним интересна история, другим хочется посмотреть на мир с иной точки зрения, третьим нужен экшен, — объясняет руководитель неформальной "Группы Свободных Сталкеров" Товарищ Хэлл. — У большинства из нас ведь все время стандартный маршрут: "дом — работа — дом", а выходящего за рамки не так много. А в заброшенных местах — особая атмосфера, легко вообразить себя героем кино или фантастического романа"."Ох, классно они здесь жили"Романы совсем разные. Иногда и идиллии попадаются. "У нас очень популярна экскурсия по городам-призракам, военным поселкам в Подмосковье, которые раньше были в системе ПВО вокруг столицы. Мы рассказываем, что это маленькая часть большого целого, объясняем, как жители организовывали там быт", — говорит Товарищ Хэлл. По его словам, такие городки — настоящий медвежий угол. "В советское время личный транспорт не у многих имелся. Конечно, автобусы ходили, были и служебные машины, но в целом получался такой автономный мирок. Туристы проникаются атмосферой. На каждой экскурсии кто-то говорит: "А классно они здесь жили!"И правда, несмотря на запустение, видно, что квартиры — с хорошей планировкой, а кто-то и подсобное хозяйство вел.Но многим вспоминается и Чернобыль. Недаром один из таких городков прозвали Подмосковной Припятью."Такую Воркуту еще никто не видел"А вот на севере России — совсем другое. Например, Лана Сатор в этом году снимала Воркуту, точнее, ее окрестности. Такими их, наверное, мало кто видел. Лана объясняет, что вокруг города построили несколько поселков при угольных шахтах. Когда запасы ископаемых истощались, жителей переселяли.Получилось, что вокруг Воркуты целое кольцо законсервированных шахтерских городков. Сейчас есть и полностью расселенные, и частично. И вот стоит пятиэтажка — но обитаемы в ней лишь пара-тройка квартир. "В заброшенных домах срезали трубы, поставили заглушки. Но их выбило из-за очень сильных морозов, и начал сочиться кипяток, — рассказывает Лана. — Дома обросли снаружи и внутри сосульками, пушистым инеем. Это выглядело очень эпично. Наши фото разошлись по всему миру, их публиковали разные СМИ".В Норильске снегом заносит огромный автобусный парк. "Построили новую автоколонну, купили технику, а прежний транспорт просто загнали внутрь старого здания и оставили, — говорит Лана. — Много сугробов, куча металла"."Живая рыба" и место антисилыНа днях сайт бронирования жилья для отдыха опубликовал результаты опроса. Туристы отвечали, в каком из городов-призраков в нашей стране они хотели бы побывать в ближайшее время. Лидером оказался киногородок в Крыму. Там пытались снять, но так и не закончили фильм "Живая рыба". Руины, по отзывам, напоминают древние турецкие или марокканские строения.Очень атмосферное место есть в Калининградской области — комплекс зданий бывшей психолечебницы Алленберг. Тут почти сто лет был крупнейший в Восточной Пруссии госпиталь, а позже держали военнопленных."Лил дождь, был туман, а мы с группой журналистов и блогеров поехали в Алленберг, — вспоминает руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" Наталья Анисимова, посетившая регион с проектом "Медиаразведка". — Но это был правильный выбор: пасмурная погода только придала локации таинственности и атмосферности. Фотографии с дрона получились фантастические!"Заброшенную больницу даже окрестили "местом антисилы". Прапорщик КатоНо вообще-то никакой мистики в "заброшках" нет, говорят сталкеры. Хотя встречи и находки порой бывают как из фантастического романа."Мы пошли на позицию, где располагались системы ПВО, — вспоминает Товарищ Хэлл. — Идем по заросшей дороге и видим: стоит автомобиль. Разговорились с водителем. Выяснилось, что он раньше здесь служил и работал на кране, который ставил на боевое дежурство большие противовоздушные ракеты. Он присоединился к нам и все рассказал".Работал случайный знакомый на кране Kato японского производства, так что в военчасти его так и звали: прапорщик Като. "Я взял у него номер телефона, через три дня пытаюсь найти запись — нет ее, исчезла, — говорит сталкер. — Но я не один его видел. Экскурсанты, которые со мной были, не верили, что эта встреча — случайная".Не влезай — убьетВопрос безопасности таких путешествий и экскурсий стоит отдельно. Например, местные власти настоятельно не рекомендуют ходить в лечебницу Алленберг — в здании есть провалы в полу, в крыше. Тем не менее доступ свободный.По словам Натальи Анисимовой, место действительно никак не поддерживают, не ведут реставрационные работы, так что если посещать его, то на свой страх и риск. Лучше с местным, который знает все ходы."Надо оценить свои силы, понять, на что ты способен, чем готов пожертвовать, — объясняет Лана Сатор. — Если собираешься на "заброшку", я бы посоветовала не торопиться, не экстремальничать, внимательно смотреть под ноги и держаться крепко руками. И не залезать в совсем уж разрушающиеся здания, откуда не выберешься".По словам Товарища Хэлла, он и его коллеги работают над тем, чтобы экскурсия была максимально безопасной. Все объекты исхожены гидами вдоль и поперек, некоторые проводники имеют техническое образование и знают, что такое заброшенные конструкции.Группы небольшие, полный запрет на алкоголь, перед экскурсией — инструктаж. Но, конечно, гарантии никто не даст.Как найти "заброшки"Именно поэтому мы не даем никаких адресов и советов, как попасть в то или иное заброшенное место.В некоторых — например, на недействующей Ярополецкой ГЭС, даже свадьбы играют. Там единственное, что грозит посетителям, — испортить подвеску машины по дороге к водоему. Зато большой водопад завораживает. Кстати, станция перестает быть необитаемой, здание восстановили как исторический памятник. Другой объект, уникальный экраноплан "Лунь", лежащий на берегу Каспийского моря в Дагестане, станет центральным экспонатом парка "Патриот" в Дербенте.Заводы превращают в туристические или гастрономические кластеры, разрушающиеся усадьбы и церкви реставрируют.Правда, касается это лишь некоторых "заброшек". Большинство медленно исчезает — их уничтожают время и мародеры. "То камень кинут, то подожгут что-нибудь", — говорят сталкеры, не позволяя такого ни себе, ни попутчикам.

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

https://ria.ru/20211027/kurily-1756276403.html

https://ria.ru/20211020/mistika-1755089445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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