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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211031/zabroshki-1756883477.html
Параллельная реальность: туры по "заброшкам"
Параллельная реальность: туры по "заброшкам" - РИА Новости, 31.10.2021
Параллельная реальность: туры по "заброшкам"
Выбитые окна зияют темными глазницами, двери заколочены, на ветхой крыше растут деревья. Одних туристов пугают покинутые здания, заводы и даже города. Другие,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T08:00
2021-10-31T11:36
туризм
япония
воронеж
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маршруты - туризм
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Выбитые окна зияют темными глазницами, двери заколочены, на ветхой крыше растут деревья. Одних туристов пугают покинутые здания, заводы и даже города. Другие, напротив, сюда стремятся: привлекает жутковатая атмосфера. Все — на свой страх и риск. О специфическом обаянии "заброшек" и опасностях, которые подстерегают в подобных турах, — в материале РИА Новости.Зачем вообще туда лезть"Мне кажется, брошенные здания, особенно после того, как пройдет несколько десятилетий, выглядят очень круто. Чувствуешь себя словно в параллельной реальности", — говорит фотограф Лана Сатор. По "заброшкам" Лана гуляет уже 20 лет — с детства, прошедшего в промышленном городке. Книги с ее кадрами издавались в Японии и Швеции.Давно оставленных зданий, строений и даже городов в России (как, впрочем, и в других странах) немало. Причем как советского периода, так и дореволюционного и, естественно, — новостроек. Они привлекают туристов, сталкеров, фотографов, а еще — мародеров, бомжей, бродячих животных. Практически любой объект с точными координатами найти в Сети элементарно, да и на экскурсию можно попасть."Мотивы у каждого свои. Одним интересна история, другим хочется посмотреть на мир с иной точки зрения, третьим нужен экшен, — объясняет руководитель неформальной "Группы Свободных Сталкеров" Товарищ Хэлл. — У большинства из нас ведь все время стандартный маршрут: "дом — работа — дом", а выходящего за рамки не так много. А в заброшенных местах — особая атмосфера, легко вообразить себя героем кино или фантастического романа"."Ох, классно они здесь жили"Романы совсем разные. Иногда и идиллии попадаются. "У нас очень популярна экскурсия по городам-призракам, военным поселкам в Подмосковье, которые раньше были в системе ПВО вокруг столицы. Мы рассказываем, что это маленькая часть большого целого, объясняем, как жители организовывали там быт", — говорит Товарищ Хэлл. По его словам, такие городки — настоящий медвежий угол. "В советское время личный транспорт не у многих имелся. Конечно, автобусы ходили, были и служебные машины, но в целом получался такой автономный мирок. Туристы проникаются атмосферой. На каждой экскурсии кто-то говорит: "А классно они здесь жили!"И правда, несмотря на запустение, видно, что квартиры — с хорошей планировкой, а кто-то и подсобное хозяйство вел.Но многим вспоминается и Чернобыль. Недаром один из таких городков прозвали Подмосковной Припятью."Такую Воркуту еще никто не видел"А вот на севере России — совсем другое. Например, Лана Сатор в этом году снимала Воркуту, точнее, ее окрестности. Такими их, наверное, мало кто видел. Лана объясняет, что вокруг города построили несколько поселков при угольных шахтах. Когда запасы ископаемых истощались, жителей переселяли.Получилось, что вокруг Воркуты целое кольцо законсервированных шахтерских городков. Сейчас есть и полностью расселенные, и частично. И вот стоит пятиэтажка — но обитаемы в ней лишь пара-тройка квартир. "В заброшенных домах срезали трубы, поставили заглушки. Но их выбило из-за очень сильных морозов, и начал сочиться кипяток, — рассказывает Лана. — Дома обросли снаружи и внутри сосульками, пушистым инеем. Это выглядело очень эпично. Наши фото разошлись по всему миру, их публиковали разные СМИ".В Норильске снегом заносит огромный автобусный парк. "Построили новую автоколонну, купили технику, а прежний транспорт просто загнали внутрь старого здания и оставили, — говорит Лана. — Много сугробов, куча металла"."Живая рыба" и место антисилыНа днях сайт бронирования жилья для отдыха опубликовал результаты опроса. Туристы отвечали, в каком из городов-призраков в нашей стране они хотели бы побывать в ближайшее время. Лидером оказался киногородок в Крыму. Там пытались снять, но так и не закончили фильм "Живая рыба". Руины, по отзывам, напоминают древние турецкие или марокканские строения.Очень атмосферное место есть в Калининградской области — комплекс зданий бывшей психолечебницы Алленберг. Тут почти сто лет был крупнейший в Восточной Пруссии госпиталь, а позже держали военнопленных."Лил дождь, был туман, а мы с группой журналистов и блогеров поехали в Алленберг, — вспоминает руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" Наталья Анисимова, посетившая регион с проектом "Медиаразведка". — Но это был правильный выбор: пасмурная погода только придала локации таинственности и атмосферности. Фотографии с дрона получились фантастические!"Заброшенную больницу даже окрестили "местом антисилы". Прапорщик КатоНо вообще-то никакой мистики в "заброшках" нет, говорят сталкеры. Хотя встречи и находки порой бывают как из фантастического романа."Мы пошли на позицию, где располагались системы ПВО, — вспоминает Товарищ Хэлл. — Идем по заросшей дороге и видим: стоит автомобиль. Разговорились с водителем. Выяснилось, что он раньше здесь служил и работал на кране, который ставил на боевое дежурство большие противовоздушные ракеты. Он присоединился к нам и все рассказал".Работал случайный знакомый на кране Kato японского производства, так что в военчасти его так и звали: прапорщик Като. "Я взял у него номер телефона, через три дня пытаюсь найти запись — нет ее, исчезла, — говорит сталкер. — Но я не один его видел. Экскурсанты, которые со мной были, не верили, что эта встреча — случайная".Не влезай — убьетВопрос безопасности таких путешествий и экскурсий стоит отдельно. Например, местные власти настоятельно не рекомендуют ходить в лечебницу Алленберг — в здании есть провалы в полу, в крыше. Тем не менее доступ свободный.По словам Натальи Анисимовой, место действительно никак не поддерживают, не ведут реставрационные работы, так что если посещать его, то на свой страх и риск. Лучше с местным, который знает все ходы."Надо оценить свои силы, понять, на что ты способен, чем готов пожертвовать, — объясняет Лана Сатор. — Если собираешься на "заброшку", я бы посоветовала не торопиться, не экстремальничать, внимательно смотреть под ноги и держаться крепко руками. И не залезать в совсем уж разрушающиеся здания, откуда не выберешься".По словам Товарища Хэлла, он и его коллеги работают над тем, чтобы экскурсия была максимально безопасной. Все объекты исхожены гидами вдоль и поперек, некоторые проводники имеют техническое образование и знают, что такое заброшенные конструкции.Группы небольшие, полный запрет на алкоголь, перед экскурсией — инструктаж. Но, конечно, гарантии никто не даст.Как найти "заброшки"Именно поэтому мы не даем никаких адресов и советов, как попасть в то или иное заброшенное место.В некоторых — например, на недействующей Ярополецкой ГЭС, даже свадьбы играют. Там единственное, что грозит посетителям, — испортить подвеску машины по дороге к водоему. Зато большой водопад завораживает. Кстати, станция перестает быть необитаемой, здание восстановили как исторический памятник. Другой объект, уникальный экраноплан "Лунь", лежащий на берегу Каспийского моря в Дагестане, станет центральным экспонатом парка "Патриот" в Дербенте.Заводы превращают в туристические или гастрономические кластеры, разрушающиеся усадьбы и церкви реставрируют.Правда, касается это лишь некоторых "заброшек". Большинство медленно исчезает — их уничтожают время и мародеры. "То камень кинут, то подожгут что-нибудь", — говорят сталкеры, не позволяя такого ни себе, ни попутчикам.
https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html
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япония, воронеж, туту.ру, туризм, инстаграм, чернобыльская аэс, маршруты - туризм, патриот, впечатления - туризм, хэллоуин, республика крым, норильск, воркута, калининградская область, московская область (подмосковье), туристы, куда сходить , куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
08:00 31.10.2021 (обновлено: 11:36 31.10.2021)
 

Параллельная реальность: туры по "заброшкам"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСоветский ракетный экраноплан "Лунь", лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Выбитые окна зияют темными глазницами, двери заколочены, на ветхой крыше растут деревья. Одних туристов пугают покинутые здания, заводы и даже города. Другие, напротив, сюда стремятся: привлекает жутковатая атмосфера. Все — на свой страх и риск. О специфическом обаянии "заброшек" и опасностях, которые подстерегают в подобных турах, — в материале РИА Новости.

Зачем вообще туда лезть

"Мне кажется, брошенные здания, особенно после того, как пройдет несколько десятилетий, выглядят очень круто. Чувствуешь себя словно в параллельной реальности", — говорит фотограф Лана Сатор.

"Живые и насыщенные ощущения, которым не мешают посторонние люди", — объясняет она.

По "заброшкам" Лана гуляет уже 20 лет — с детства, прошедшего в промышленном городке. Книги с ее кадрами издавались в Японии и Швеции.
Давно оставленных зданий, строений и даже городов в России (как, впрочем, и в других странах) немало. Причем как советского периода, так и дореволюционного и, естественно, — новостроек.
Они привлекают туристов, сталкеров, фотографов, а еще — мародеров, бомжей, бродячих животных. Практически любой объект с точными координатами найти в Сети элементарно, да и на экскурсию можно попасть.
"Мотивы у каждого свои. Одним интересна история, другим хочется посмотреть на мир с иной точки зрения, третьим нужен экшен, — объясняет руководитель неформальной "Группы Свободных Сталкеров" Товарищ Хэлл. — У большинства из нас ведь все время стандартный маршрут: "дом — работа — дом", а выходящего за рамки не так много. А в заброшенных местах — особая атмосфера, легко вообразить себя героем кино или фантастического романа".
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк

Расселенный и заброшенный в 90-е годы поселок Рудник в Воркуте

Регионы России. Воркута
1 из 6

Расселенный и заброшенный в 90-е годы поселок Рудник в Воркуте

© РИА Новости / Мария Плотникова
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Храм Казанской иконы Божией Матери и усадьба Чернышевых в селе Ярополец

Храм Казанской иконы Божией Матери и усадьба Чернышевых в селе Ярополец
2 из 6

Храм Казанской иконы Божией Матери и усадьба Чернышевых в селе Ярополец

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
© flickr.com/Carrie Kellenberger I globetrotterIЗаброшенный город Сан Жи в Тайване
Заброшенный город Сан Жи в Тайване
3 из 6
Заброшенный город Сан Жи в Тайване
© flickr.com/Carrie Kellenberger I globetrotterI
© Flickr / Selmer van AltenАрки, ведущие в заброшенный город Фатехпур-Сикри в Индии
Ведущие в заброшенный город ворота
4 из 6
Арки, ведущие в заброшенный город Фатехпур-Сикри в Индии
© Flickr / Selmer van Alten
© Pixabay / Pixabay / Jordy Meow Заброшенный город на острове Хасима, Япония
Заброшенный город на острове Хасима, Япония
5 из 6
Заброшенный город на острове Хасима, Япония
© Pixabay / Pixabay / Jordy Meow
© РИА Новости / Лариса СаенкоЗаброшенный завод в Детройте
Заброшенный завод в Детройте
6 из 6
Заброшенный завод в Детройте
© РИА Новости / Лариса Саенко
1 из 6

Расселенный и заброшенный в 90-е годы поселок Рудник в Воркуте

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
2 из 6

Храм Казанской иконы Божией Матери и усадьба Чернышевых в селе Ярополец

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
3 из 6
Заброшенный город Сан Жи в Тайване
© flickr.com/Carrie Kellenberger I globetrotterI
4 из 6
Арки, ведущие в заброшенный город Фатехпур-Сикри в Индии
© Flickr / Selmer van Alten
5 из 6
Заброшенный город на острове Хасима, Япония
© Pixabay / Pixabay / Jordy Meow
6 из 6
Заброшенный завод в Детройте
© РИА Новости / Лариса Саенко

"Ох, классно они здесь жили"

Романы совсем разные. Иногда и идиллии попадаются. "У нас очень популярна экскурсия по городам-призракам, военным поселкам в Подмосковье, которые раньше были в системе ПВО вокруг столицы. Мы рассказываем, что это маленькая часть большого целого, объясняем, как жители организовывали там быт", — говорит Товарищ Хэлл.
По его словам, такие городки — настоящий медвежий угол. "В советское время личный транспорт не у многих имелся. Конечно, автобусы ходили, были и служебные машины, но в целом получался такой автономный мирок.
CC BY 2.0 / Sergei F / ghost town_4

Дом в Адуляре

Адуляр
1 из 4

Дом в Адуляре

CC BY 2.0 / Sergei F / ghost town_4
CC BY 2.0 / Sergei F / Portal to the Zone to the Performer of Desire

Дверной проем

Адуляр
2 из 4

Дверной проем

CC BY 2.0 / Sergei F / Portal to the Zone to the Performer of Desire
CC BY 2.0 / Sergei F / balconies_

Здесь жили люди

Адуляр
3 из 4

Здесь жили люди

CC BY 2.0 / Sergei F / balconies_
CC BY 2.0 / Sergei F / ghost town_1

Вид на дом в Адуляре

Адуляр
4 из 4

Вид на дом в Адуляре

CC BY 2.0 / Sergei F / ghost town_1
1 из 4

Дом в Адуляре

CC BY 2.0 / Sergei F / ghost town_4
2 из 4

Дверной проем

CC BY 2.0 / Sergei F / Portal to the Zone to the Performer of Desire
3 из 4

Здесь жили люди

CC BY 2.0 / Sergei F / balconies_
4 из 4

Вид на дом в Адуляре

CC BY 2.0 / Sergei F / ghost town_1
Туристы проникаются атмосферой. На каждой экскурсии кто-то говорит: "А классно они здесь жили!"
И правда, несмотря на запустение, видно, что квартиры — с хорошей планировкой, а кто-то и подсобное хозяйство вел.
Но многим вспоминается и Чернобыль. Недаром один из таких городков прозвали Подмосковной Припятью.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПарк аттракционов в Припяти
Парк аттракционов в Припяти - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Парк аттракционов в Припяти

"Такую Воркуту еще никто не видел"

А вот на севере России — совсем другое. Например, Лана Сатор в этом году снимала Воркуту, точнее, ее окрестности. Такими их, наверное, мало кто видел. Лана объясняет, что вокруг города построили несколько поселков при угольных шахтах. Когда запасы ископаемых истощались, жителей переселяли.
Получилось, что вокруг Воркуты целое кольцо законсервированных шахтерских городков. Сейчас есть и полностью расселенные, и частично. И вот стоит пятиэтажка — но обитаемы в ней лишь пара-тройка квартир.
"В заброшенных домах срезали трубы, поставили заглушки. Но их выбило из-за очень сильных морозов, и начал сочиться кипяток, — рассказывает Лана. — Дома обросли снаружи и внутри сосульками, пушистым инеем. Это выглядело очень эпично. Наши фото разошлись по всему миру, их публиковали разные СМИ".
В Норильске снегом заносит огромный автобусный парк. "Построили новую автоколонну, купили технику, а прежний транспорт просто загнали внутрь старого здания и оставили, — говорит Лана. — Много сугробов, куча металла".

"Живая рыба" и место антисилы

На днях сайт бронирования жилья для отдыха опубликовал результаты опроса. Туристы отвечали, в каком из городов-призраков в нашей стране они хотели бы побывать в ближайшее время. Лидером оказался киногородок в Крыму. Там пытались снять, но так и не закончили фильм "Живая рыба". Руины, по отзывам, напоминают древние турецкие или марокканские строения.
Очень атмосферное место есть в Калининградской области — комплекс зданий бывшей психолечебницы Алленберг. Тут почти сто лет был крупнейший в Восточной Пруссии госпиталь, а позже держали военнопленных.
© Фото : Сергей ШандинЗаброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Сергей Шандин
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
"Лил дождь, был туман, а мы с группой журналистов и блогеров поехали в Алленберг, — вспоминает руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" Наталья Анисимова, посетившая регион с проектом "Медиаразведка". — Но это был правильный выбор: пасмурная погода только придала локации таинственности и атмосферности. Фотографии с дрона получились фантастические!"
Заброшенную больницу даже окрестили "местом антисилы".
Домский собор, Калининград - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Достопримечательности Калининграда, о которых многие не знают

Прапорщик Като

Но вообще-то никакой мистики в "заброшках" нет, говорят сталкеры. Хотя встречи и находки порой бывают как из фантастического романа.
"Мы пошли на позицию, где располагались системы ПВО, — вспоминает Товарищ Хэлл. — Идем по заросшей дороге и видим: стоит автомобиль. Разговорились с водителем. Выяснилось, что он раньше здесь служил и работал на кране, который ставил на боевое дежурство большие противовоздушные ракеты. Он присоединился к нам и все рассказал".
CC BY 2.0 / Sergei F / 1978Адуляр
Адуляр - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
CC BY 2.0 / Sergei F / 1978
Адуляр
Работал случайный знакомый на кране Kato японского производства, так что в военчасти его так и звали: прапорщик Като. "Я взял у него номер телефона, через три дня пытаюсь найти запись — нет ее, исчезла, — говорит сталкер. — Но я не один его видел. Экскурсанты, которые со мной были, не верили, что эта встреча — случайная".

Не влезай — убьет

Вопрос безопасности таких путешествий и экскурсий стоит отдельно. Например, местные власти настоятельно не рекомендуют ходить в лечебницу Алленберг — в здании есть провалы в полу, в крыше. Тем не менее доступ свободный.
По словам Натальи Анисимовой, место действительно никак не поддерживают, не ведут реставрационные работы, так что если посещать его, то на свой страх и риск. Лучше с местным, который знает все ходы.
CC BY-SA 4.0 / Edward YS / Комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга / Cropped imageЗаброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
1 из 2
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
CC BY-SA 4.0 / Edward YS / Комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга / Cropped image
© Фото : Сергей ШандинЗаброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
2 из 2
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
© Фото : Сергей Шандин
1 из 2
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
CC BY-SA 4.0 / Edward YS / Комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга / Cropped image
2 из 2
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
© Фото : Сергей Шандин
"Надо оценить свои силы, понять, на что ты способен, чем готов пожертвовать, — объясняет Лана Сатор. — Если собираешься на "заброшку", я бы посоветовала не торопиться, не экстремальничать, внимательно смотреть под ноги и держаться крепко руками. И не залезать в совсем уж разрушающиеся здания, откуда не выберешься".
По словам Товарища Хэлла, он и его коллеги работают над тем, чтобы экскурсия была максимально безопасной. Все объекты исхожены гидами вдоль и поперек, некоторые проводники имеют техническое образование и знают, что такое заброшенные конструкции.
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Группы небольшие, полный запрет на алкоголь, перед экскурсией — инструктаж. Но, конечно, гарантии никто не даст.

Как найти "заброшки"

Именно поэтому мы не даем никаких адресов и советов, как попасть в то или иное заброшенное место.
В некоторых — например, на недействующей Ярополецкой ГЭС, даже свадьбы играют. Там единственное, что грозит посетителям, — испортить подвеску машины по дороге к водоему. Зато большой водопад завораживает. Кстати, станция перестает быть необитаемой, здание восстановили как исторический памятник.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Экраноплан "Лунь" — единственный в мире гибрид самолета и корабля. Он был разработан в 1975 году для нанесения ракетного удара по надводным кораблям.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
1 из 2

Экраноплан "Лунь" — единственный в мире гибрид самолета и корабля. Он был разработан в 1975 году для нанесения ракетного удара по надводным кораблям.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана БаеваЯрополец, ГЭС
Ярополец, ГЭС
2 из 2
Ярополец, ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Экраноплан "Лунь" — единственный в мире гибрид самолета и корабля. Он был разработан в 1975 году для нанесения ракетного удара по надводным кораблям.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
2 из 2
Ярополец, ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
Другой объект, уникальный экраноплан "Лунь", лежащий на берегу Каспийского моря в Дагестане, станет центральным экспонатом парка "Патриот" в Дербенте.
Заводы превращают в туристические или гастрономические кластеры, разрушающиеся усадьбы и церкви реставрируют.
Правда, касается это лишь некоторых "заброшек". Большинство медленно исчезает — их уничтожают время и мародеры. "То камень кинут, то подожгут что-нибудь", — говорят сталкеры, не позволяя такого ни себе, ни попутчикам.
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12:21В США определили роль России в газовом кризисе
12:12Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срок
12:10В Москве на ИВЛ находится 749 человек
12:08МХАТ отменил спектакль с Бузовой
11:52Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19
11:51На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
11:44Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Туве
11:41СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
11:37Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:35В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19
11:34Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:33В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19
11:32В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:18Астронавтов NASA попросили "ходить под себя"
11:17Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
11:15В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем
11:11Представитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в Афганистане
11:03Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
10:58В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле
10:49В Красноярске нашли тело подростка
Лента новостейМолния
В США определили роль России в газовом кризисеОтель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срокВ Москве на ИВЛ находится 749 человек МХАТ отменил спектакль с БузовойМурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиковОпубликовано видео с места убийства двух девочек в ТувеСК раскрыл подробности убийства двух девочек в ТувеНазван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ России за сутки умерли 1158 больных COVID-19Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомАстронавтов NASA попросили "ходить под себя"Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование местВ Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над СинаемПредставитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в АфганистанеМишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздникомВ Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отелеВ Красноярске нашли тело подростка