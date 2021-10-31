https://ria.ru/20211031/vybrosy-1757097776.html

Страны G20 обязались сократить коллективные выбросы парниковых газов

Страны G20 обязались сократить коллективные выбросы парниковых газов - РИА Новости, 31.10.2021

Страны G20 обязались сократить коллективные выбросы парниковых газов

Страны "Большой двадцатки" обязуются значительно сократить коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия, следует из... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:09

2021-10-31T16:09

2021-10-31T16:09

в мире

саммит g20

рим

большая двадцатка

климат

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" обязуются значительно сократить коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.Страны "Большой двадцатки" также признали, что выбросы метана вносят значительный вклад в изменение климата, и что их сокращение может быть одним из самых быстрых и наиболее экономически эффективных способов ограничения изменения климата и его последствий.

https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html

рим

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка, климат