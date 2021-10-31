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Страны G20 обязались сократить коллективные выбросы парниковых газов
Страны G20 обязались сократить коллективные выбросы парниковых газов - РИА Новости, 31.10.2021
Страны G20 обязались сократить коллективные выбросы парниковых газов
Страны "Большой двадцатки" обязуются значительно сократить коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия, следует из... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:09
2021-10-31T16:09
2021-10-31T16:09
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" обязуются значительно сократить коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.Страны "Большой двадцатки" также признали, что выбросы метана вносят значительный вклад в изменение климата, и что их сокращение может быть одним из самых быстрых и наиболее экономически эффективных способов ограничения изменения климата и его последствий.
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка, климат
Страны G20 обязались сократить коллективные выбросы парниковых газов
Страны G20 обязались значительно сократить коллективные выбросы парниковых газов